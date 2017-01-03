«Аяччо» обыграл «Будванску Ривьеру» в 1-м матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Хозяева площадки сумели навязать борьбу гостям только в третьей партии, но продолжить игру в четвёртой партии у них не получилось. Лучшим игроком матча стал волейболист хозяев Марко Николич, набравший 16 очков. На счету Леонардо Миранды из «Аяччо» 13 очков.



Ответный матч пройдет 17 января во Франции.



Кубка ЕКВ. Мужчины. 1/16 финала. Первый матч



«Будванска Ривьера» (Черногория) — «Аяччо» (Франция) — 0:3 (23:25, 18:25, 25:27).