Ковач сменил «Перуджу» на «Халкбанк»

Назначение последовало после того, как клуб расстался с итальянским тренером Камилло Плаци, сообщает World of Volley.



Сразу после подписания контракта 2 января серб провёл первую тренировку со своей новой командой.



Сезон-2016/17 Ковач начинал в качестве наставника итальянской «Перуджи». Кроме «Халкбанка», у него были предложения возглавить польские команды «Ресовия» и «Скра», но сербский наставник выбрал Турцию.