Гидетти возглавил женскую сборную Турции, Миленкоски — мужскую
Турецкая федерация волейбола официально объявила, что итальянец Джованни Гидетти будет тренировать женскую национальную команду, а македонец Йошко Миленкоски — мужскую.
Гидетти в течение восьми лет работает с «Вакифбанком», недавно расстался с женской сборной Нидерландов. Миленкоски пять лет тренирует «Малие Милли Пиянго».
«Я очень рад. Для меня это новый вызов. В этой стране я провёл восемь лет и знаю, как устроена волейбольная система в Турции», — сказал Гидетти.
«Буду вкладывать в работу всю свою душу и сердце. Обещаем, что добьёмся хороших результатов», — отметил Миленкоски.
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