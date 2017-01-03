Гидетти в течение восьми лет работает с «Вакифбанком», недавно расстался с женской сборной Нидерландов. Миленкоски пять лет тренирует «Малие Милли Пиянго».



«Я очень рад. Для меня это новый вызов. В этой стране я провёл восемь лет и знаю, как устроена волейбольная система в Турции», — сказал Гидетти.

«Буду вкладывать в работу всю свою душу и сердце. Обещаем, что добьёмся хороших результатов», — отметил Миленкоски.