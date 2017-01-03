Сборная Люксембурга в Новый год выиграла домашний турнир по волейболу
Мужская сборная Люксембурга стала победителем традиционного домашнего международного турнира Novotel Cup, в котором соперниками хозяев стали молодежная сборная Германии (U-21), а также команды Азербайджана и Исландии.
Хозяева выиграли все матчи: у немцев и гостей из Азербайджана — на
В проходившем одновременно женском турнире сразу три команды одержали по две победы. По дополнительным показателям первенствовала сборная Норвегии, второе место заняла команда Албании, третье — хозяйки. Команда Лихтенштейна проиграла все матчи и замкнула турнирную таблицу.
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