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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28327133/
3 января 2017, 11:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Люксембурга в Новый год выиграла домашний турнир по волейболу

Мужская сборная Люксембурга стала победителем традиционного домашнего международного турнира Novotel Cup, в котором соперниками хозяев стали молодежная сборная Германии (U-21), а также команды Азербайджана и Исландии.

Хозяева выиграли все матчи: у немцев и гостей из Азербайджана — на тай-брейке (3:2), а у исландцев — в трёх партиях (3:0).

В проходившем одновременно женском турнире сразу три команды одержали по две победы. По дополнительным показателям первенствовала сборная Норвегии, второе место заняла команда Албании, третье — хозяйки. Команда Лихтенштейна проиграла все матчи и замкнула турнирную таблицу.
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