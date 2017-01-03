Сборная Люксембурга в Новый год выиграла домашний турнир по волейболу

Хозяева выиграли все матчи: у немцев и гостей из Азербайджана — на тай-брейке (3:2), а у исландцев — в трёх партиях (3:0).



В проходившем одновременно женском турнире сразу три команды одержали по две победы. По дополнительным показателям первенствовала сборная Норвегии, второе место заняла команда Албании, третье — хозяйки. Команда Лихтенштейна проиграла все матчи и замкнула турнирную таблицу.