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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28311681/
30 декабря 2016, 23:20 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сервински ушёл с поста главного тренера «Мушинянки» спустя 20 лет

В женском чемпионате Польши по волейболу завершилась целая эпоха.

Польский специалист Богдан Сервински ушёл с поста главного тренера команды «Мушинянка» после 20 лет работы в клубе.

Во главе с ним «Мушинянка» четырежды выигрывала чемпионат Польши (в 2006, 2008, 2009 и 2011 годах). Однако результаты подопечных Сервински в нынешнем сезоне не столь высоки (9-е место после первого круга), что и вынудило тренера подать в отставку.

Завершать сезон «Мушинянка» будет под руководством помощников Сервински — Ришарда Литвина и Марцина Войтовича.
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