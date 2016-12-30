Сервински ушёл с поста главного тренера «Мушинянки» спустя 20 лет

Польский специалист Богдан Сервински ушёл с поста главного тренера команды «Мушинянка» после 20 лет работы в клубе.



Во главе с ним «Мушинянка» четырежды выигрывала чемпионат Польши (в 2006, 2008, 2009 и 2011 годах). Однако результаты подопечных Сервински в нынешнем сезоне не столь высоки (9-е место после первого круга), что и вынудило тренера подать в отставку.



Завершать сезон «Мушинянка» будет под руководством помощников Сервински — Ришарда Литвина и Марцина Войтовича.