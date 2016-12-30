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30 декабря 2016, 19:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Олимпийский чемпион отыграл за «Щецин» только два месяца

Один из самых непродолжительных контрактов в польской волейбольной лиге расторгнут, сообщает World of Volley.

Олимпийский чемпион Игр-2000 в составе сборной Югославии опытнейший сербский связующий Велько Петкович приехал в польский мужской волейбольный клуб «Щецин» на два месяца и согласился играть почти бесплатно, чтобы помочь своему другу и соотечественнику Милану Симойловичу, тренирующему клуб. Но «Щецин» несколько дней назад подписал нового связующего, и опытный серб был вынужден покинуть клуб.

«Щецин» также подписал молодого доигровщика Мачея Ковалонека из команды второго дивизиона.
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