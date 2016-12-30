Олимпийский чемпион отыграл за «Щецин» только два месяца

Олимпийский чемпион Игр-2000 в составе сборной Югославии опытнейший сербский связующий Велько Петкович приехал в польский мужской волейбольный клуб «Щецин» на два месяца и согласился играть почти бесплатно, чтобы помочь своему другу и соотечественнику Милану Симойловичу, тренирующему клуб. Но «Щецин» несколько дней назад подписал нового связующего, и опытный серб был вынужден покинуть клуб.



«Щецин» также подписал молодого доигровщика Мачея Ковалонека из команды второго дивизиона.