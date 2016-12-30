Мужская и женская сборные Турции обретут наставников 3 января

Турецкая федерация волейбола уже договорилась с известными наставниками для национальных сборных, а контракты будут подписаны одновременно на церемонии, назначенной на 3 января.



Женскую команду возглавит итальянец Джованни Гидетти, который 9 лет работает с «Вакифбанком» и только что расстался с женской сборной Нидерландов. Наставником мужчин станет македонец Йошко Миленкоски, который 5 лет тренирует турецкий клуб «Малие Милли Пиянго».