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30 декабря 2016, 18:20 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мужская и женская сборные Турции обретут наставников 3 января

3 января мужская и женская сборные Турции по волейболу узнают новых наставников, сообщает World of Volley со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкая федерация волейбола уже договорилась с известными наставниками для национальных сборных, а контракты будут подписаны одновременно на церемонии, назначенной на 3 января.

Женскую команду возглавит итальянец Джованни Гидетти, который 9 лет работает с «Вакифбанком» и только что расстался с женской сборной Нидерландов. Наставником мужчин станет македонец Йошко Миленкоски, который 5 лет тренирует турецкий клуб «Малие Милли Пиянго».
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