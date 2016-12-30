Стойчев может после сезона-2016/17 возглавить «Любе Чивитанова»

По данным источника, команда из Мачераты по окончании текущего сезона останется без наставника, так как Джанлоренцо Бленгини сосредоточится на работе в мужской сборной Италии.



Стойчев в последнее время провёл переговоры с национальными федерациями Польши и Ирана, однако польскую сборную возглавил итальянец Фердинандо ди Джорджи, а иранские руководители не смогли прийти к соглашению с Радостином.