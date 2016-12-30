Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28301812/
30 декабря 2016, 0:53 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стойчев может после сезона-2016/17 возглавить «Любе Чивитанова»

Итальянский «Любе Чивитанова» может подписать с болгарским тренером Радостином Стойчевым контракт на сезон-2017/18, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, команда из Мачераты по окончании текущего сезона останется без наставника, так как Джанлоренцо Бленгини сосредоточится на работе в мужской сборной Италии.

Стойчев в последнее время провёл переговоры с национальными федерациями Польши и Ирана, однако польскую сборную возглавил итальянец Фердинандо ди Джорджи, а иранские руководители не смогли прийти к соглашению с Радостином.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена