Стойчев может после сезона-2016/17 возглавить «Любе Чивитанова»
Итальянский «Любе Чивитанова» может подписать с болгарским тренером Радостином Стойчевым контракт на сезон-2017/18, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, команда из Мачераты по окончании текущего сезона останется без наставника, так как Джанлоренцо Бленгини сосредоточится на работе в мужской сборной Италии.
Стойчев в последнее время провёл переговоры с национальными федерациями Польши и Ирана, однако польскую сборную возглавил итальянец Фердинандо ди Джорджи, а иранские руководители не смогли прийти к соглашению с Радостином.
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