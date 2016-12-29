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29 декабря 2016, 22:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Болельщики «Ленинградки» подарили команде торт с совместной фотографией

Болельщики «Ленинградки» посетили тренировку команды, поздравили волейболисток и тренеров с наступающим Новым годом и подарили им оригинальный торт с совместной фотографией команды и её поклонников, сделанной на предсезонной встрече, сообщает официальный сайт клуба.

После обмена поздравлениями и совместного фотографирования спортсменки и болельщики приняли участие в чаепитии.

На данный момент «Ленинградка» занимает девятое место в турнирной таблице женского чемпионата России, опережая только «Сахалин».
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