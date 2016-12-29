Болельщики «Ленинградки» подарили команде торт с совместной фотографией
Болельщики «Ленинградки» посетили тренировку команды, поздравили волейболисток и тренеров с наступающим Новым годом и подарили им оригинальный торт с совместной фотографией команды и её поклонников, сделанной на предсезонной встрече, сообщает официальный сайт клуба.
После обмена поздравлениями и совместного фотографирования спортсменки и болельщики приняли участие в чаепитии.
На данный момент «Ленинградка» занимает девятое место в турнирной таблице женского чемпионата России, опережая только «Сахалин».
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