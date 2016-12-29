Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28299178/
29 декабря 2016, 18:06 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

«Женис-Есиль-СК» и «Динамо-Казыгурт» выиграли второй тур чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги

В двух городах Казахстана- Кызылорде и Петропавловске завершились матчи второго тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.

В двух городах Казахстана- <span class=error>Кызылорде</span> и Петропавловске завершились матчи второго тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем второго тура в Северо-Западной группе стали хозяева площадки команда «Женис-Есиль-СК», набравшая 13 очков. Второе место занял «Мангыстау» — 12 очков, и замкнул тройку лидеров «Актобе» с 11-ю баллами. В общей таблице по итогам двух туров лидирует «Актобе» (25 очков), далее идет «Мангыстау» (21 очко) и «Атырау-2» (19 очков).

В Юго-Восточной зоне во втором туре не было равных «Динамо-Казыгурту». Команда из Шымкента набрала 17 очков, опередив «Тараз-2» (14 очков) и «Алтай-2». В общей таблице также лидерство удерживает «Динамо-Казыгурт», в копилке которого 32 очка. Преследуют лидера «Алтай-2» (28 очков) и «Тараз-2» (26 очков).

Положение команд Высшей лиги по итогам 2-го тура в Северо-Западной зоне:
1. «Женис-Есиль-СК» — 13 очков
2. «Мангыстау» — 12
3. «Актобе» — 11
4. «Атырау-2» — 9
5. «Динамо-Костанай» — 8
6. «Жайык» — 6
7. «ТНК «Казхром-2» — 4.

Положение команд Северо-Западной зоны после 2-го тура:
1. «Актобе» — 25 очков
2. «Мангыстау» — 21
3. «Атырау-2» — 19
4. «Динамо-Костанай» — 17
5. «Женис-Есиль-СК» — 16
6. «ТНК «Казхром-2» — 15
7. «Жайык» — 13.

Положение команд Высшей лиги по итогам 2-го тура в Юго-Восточной зоне:
1. «Динамо-Казыгурт» — 17 очков
2. «Тараз-2» — 14
3. «Алтай-2» — 13
4. «Жетысу-Жастар» — 8
5. «Кайсар» — 5
6. «Павлодар-2» — 5
7. «КазНАУ-Алматы» — 1.

Положение команд Северо-Западной зоны после 2-го тура:
1. «Динамо-Казыгурт» — 32 очка
2. «Алтай-2» — 28
3. «Тараз-2» — 26
4. «Павлодар-2» — 19
5. «Жетысу-Жастар» — 9
6. «Кайсар» — 8
7. «КазНАУ-Алматы» — 6.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Бахтыгуль Самаликова: Игры против классиков на пляже не люблю

Бахтыгуль Самаликова: Игры против классиков на пляже не люблю

Бахтыгуль Самаликова — суперсенсация последней трансферной компании усть-каменогорского «Алтая». На уровне классического волейбола у неё, конечно, достижений нет. Но как представительница пляжного волейбола Самаликова — эталон того, к чему стоит стремиться в карьере. В Казахстане пары с участием Бахтыгуль проигрывают только суперзвёздным Машковой и Цымбаловой, а проигрывать столь сыгранной и опытной паре не стыдно никому. А вот как у неё складываются дела в неродной стихии игры в зале?
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Британское СМИ спрогнозировало PPV боя Головкин - Джейкобс

Промоутер Головкина доволен темпом продаж билетов на бой с Джейкобсом

Брендэн Шиннимин: «Надеюсь оправдать ожидания, буду выкладываться и дальше»