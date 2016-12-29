«Женис-Есиль-СК» и «Динамо-Казыгурт» выиграли второй тур чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги

Бахтыгуль Самаликова — суперсенсация последней трансферной компании усть-каменогорского «Алтая». На уровне классического волейбола у неё, конечно, достижений нет. Но как представительница пляжного волейбола Самаликова — эталон того, к чему стоит стремиться в карьере. В Казахстане пары с участием Бахтыгуль проигрывают только суперзвёздным Машковой и Цымбаловой, а проигрывать столь сыгранной и опытной паре не стыдно никому. А вот как у неё складываются дела в неродной стихии игры в зале?