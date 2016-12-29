«Женис-Есиль-СК» и «Динамо-Казыгурт» выиграли второй тур чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги
В двух городах Казахстана- Кызылорде и Петропавловске завершились матчи второго тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.
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Победителем второго тура в
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Положение команд Высшей лиги по итогам 2-го тура в
1. «Женис-Есиль-СК» — 13 очков
2. «Мангыстау» — 12
3. «Актобе» — 11
4. «Атырау-2» — 9
5. «Динамо-Костанай» — 8
6. «Жайык» — 6
7. «ТНК «Казхром-2» — 4.
Положение команд
1. «Актобе» — 25 очков
2. «Мангыстау» — 21
3. «Атырау-2» — 19
4. «Динамо-Костанай» — 17
5. «Женис-Есиль-СК» — 16
6. «ТНК «Казхром-2» — 15
7. «Жайык» — 13.
Положение команд Высшей лиги по итогам 2-го тура в
1. «Динамо-Казыгурт» — 17 очков
2. «Тараз-2» — 14
3. «Алтай-2» — 13
4. «Жетысу-Жастар» — 8
5. «Кайсар» — 5
6. «Павлодар-2» — 5
7. «КазНАУ-Алматы» — 1.
Положение команд
1. «Динамо-Казыгурт» — 32 очка
2. «Алтай-2» — 28
3. «Тараз-2» — 26
4. «Павлодар-2» — 19
5. «Жетысу-Жастар» — 9
6. «Кайсар» — 8
7. «КазНАУ-Алматы» — 6.
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