Блокирующий Николов покинул «Енисей»
Центральный блокирующий сборной Болгарии Николай Николов покинул красноярский «Енисей».
Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон. Официальный сайт клуба сообщает, что у Николая возникли личные причины уехать из России.
Контракт с Николовым был подписан в конце октября. В составе сборной Болгарии опытный игрок выступал на Олимпиаде в Лондоне, а также завоевал бронзу Кубка мира — 2007 и чемпионата Европы — 2009.
В 2007 году он был признан самым полезным игроком чемпионата Болгарии, а в 2015-м стал лучшим центральным блокирующим клубного чемпионата мира.
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