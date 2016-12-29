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29 декабря 2016, 13:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Блокирующий Николов покинул «Енисей»

Центральный блокирующий сборной Болгарии Николай Николов покинул красноярский «Енисей».

Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон. Официальный сайт клуба сообщает, что у Николая возникли личные причины уехать из России.

Контракт с Николовым был подписан в конце октября. В составе сборной Болгарии опытный игрок выступал на Олимпиаде в Лондоне, а также завоевал бронзу Кубка мира — 2007 и чемпионата Европы — 2009.

В 2007 году он был признан самым полезным игроком чемпионата Болгарии, а в 2015-м стал лучшим центральным блокирующим клубного чемпионата мира.
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