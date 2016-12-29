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29 декабря 2016, 12:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Связующий Диас вернулся в «Енисей»

Красноярский «Енисей» объявил о возвращении в команду кубинского волейболиста Йоандри Диаса.

Он выступал за «Енисей» на протяжении двух прошлых сезонов, но перед началом чемпионата-2016/17 покинул команду. Диас заменит словенца Деяна Винчича, с которым был расторгнут контракт.

«Мы благодарим Деяна за игру, он игрок высокого уровня, но, к сожалению, не вписался в стиль игры нашей команды. Не было должного взаимодействия с основными игроками, и это — одна из причин, почему мы оказались внизу турнирной таблицы.

С первых туров было ясно, что мы будем искать связующего, хотелось вернуть Диаса сразу, но он перенёс операцию на локте в октябре. Мы знали, что реабилитация займёт время примерно до Нового года. Я лично летал на переговоры с Диасом и его агентом в Польшу. Йоандри обрадовался моему появлению, было видно, что он и сам хочет вернуться в Красноярск», — цитирует директора клуба Эдуарда Носкова официальный сайт «Енисея».
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