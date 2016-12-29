Гамова: «Динамо» (Казань) завоевало Кубок России благодаря игровой дисциплине
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки казанского «Динамо» победили московское «Динамо» в финале Кубка России за счет игровой дисциплины и четкого выполнения тактических заданий, заявила агентству «Р-Спорт» двукратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка России, четырехкратная обладательница Кубка страны Екатерина Гамова.
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Казанское «Динамо» в среду завоевало Кубок России, победив в финале московское «Динамо» со счетом 3−1. Татарстанский клуб в третий раз выиграл трофей.
«Я очень рада за девочек из казанского “Динамо”! Я их поздравила после матча, очень болела за них. Они победили в финале Кубка за счет игровой дисциплины на площадке, исполнение тактики тренера и общей игры. Что касается московского “Динамо”, то, безусловно, Наталия Гончарова не показала своей игры в финале. Я хорошо знаю тактику казанской команды. Можно сказать, что они тактически обыграли соперника», — сказала Гамова по телефону.
«Четвертый сет Казань выиграла со счетом 25:15. Это, конечно, крупный счет для волейбола и матча такого уровня. Сложно понять, с чем связана такая игра московского “Динамо” в четвертой партии. Может быть,
В финале в стартовом составе казанского «Динамо» вышла Ирина Филиштинская, а не Евгения Старцева. «Смена связующих — это выбор тренера, и он принес свой результат. Затем по ходу матча и Женя, и Ира менялись. Они удачно входили в игру, это тоже, безусловно, повлияло на исход финала», — отметила Гамова.
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