Гамова: «Динамо» (Казань) завоевало Кубок России благодаря игровой дисциплине

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Казанское «Динамо» в среду завоевало Кубок России, победив в финале московское «Динамо» со счетом 3−1. Татарстанский клуб в третий раз выиграл трофей.

«Я очень рада за девочек из казанского “Динамо”! Я их поздравила после матча, очень болела за них. Они победили в финале Кубка за счет игровой дисциплины на площадке, исполнение тактики тренера и общей игры. Что касается московского “Динамо”, то, безусловно, Наталия Гончарова не показала своей игры в финале. Я хорошо знаю тактику казанской команды. Можно сказать, что они тактически обыграли соперника», — сказала Гамова по телефону.

«Четвертый сет Казань выиграла со счетом 25:15. Это, конечно, крупный счет для волейбола и матча такого уровня. Сложно понять, с чем связана такая игра московского “Динамо” в четвертой партии. Может быть, какие-то внутренние проблемы», — добавила собеседница агентства.

В финале в стартовом составе казанского «Динамо» вышла Ирина Филиштинская, а не Евгения Старцева. «Смена связующих — это выбор тренера, и он принес свой результат. Затем по ходу матча и Женя, и Ира менялись. Они удачно входили в игру, это тоже, безусловно, повлияло на исход финала», — отметила Гамова.