Кубинский волейболист Йоандри Диас вернулся в красноярский «Енисей»

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Cвязующий выступал за «Енисей» на протяжении двух прошлых сезонов, но перед началом нынешнего чемпионата покинул команду. Говоря о трансфере, директор «Енисея» Эдуард Носков отметил, что для красноярского клуба это «возвращение года».

«С первых туров было ясно, что мы будем искать связующего, хотелось вернуть Диаса сразу, но он перенес операцию на локте в октябре. Мы знали, что реабилитация займет время примерно до Нового года. Я лично летал на переговоры с Диасом и его агентом в Польшу. Йоандри обрадовался моему появлению, было видно, что он и сам хочет вернуться в Красноярск», — заявил Носков, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Также клуб объявил о расторжении контрактов со словенским связующим Деяном Винчичем, который летом пришел в команду на замену Диасу, и центральным из Болгарии Николаем Николовым, у которого возникли личные причины для отъезда из России.

«Мы благодарим Деяна за игру, он игрок высокого уровня, но, к сожалению, не вписался в стиль игры нашей команды. Не было должного взаимодействия с основными игроками, и это — одна из причин, почему мы оказались внизу турнирной таблицы», — прокомментировал расторжение контракта Носков.