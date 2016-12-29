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29 декабря 2016, 8:54 | Игровые: Волейбол | Vesti.kz

Сабина Алтынбекова рассказала об открытии своего волейбольного клуба

Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе, Сабина Алтынбекова открывает собственный волейбольный клуб в родном городе, сообщает «Диапазон».

Также спортсменка призналась что ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес но она отказалась. Увеличить
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По словам самой спортсменки, в этом клубе смогут заниматься и мужчины, и женщины. «И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом», — прокомментировала она изданию.

Спортсменка также рассказала журналистам, что сейчас она играет за клуб «Алматы» в национальной лиге среди девушек до 23 лет. По словам Алтынбековой, ей предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес, но она отказалась. Она отметила, что спорт для нее на первом месте. «Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь», — цитирует издание слова спортсменки.

Напомним, Алтынбекова получила широкую известность после участия в молодежном чемпионате Азии-2014. Китайские журналисты обратили внимание на внешность казахстанской спортсменки. За считанные дни у Алтынбековой появились сотни тысяч поклонников в Азии. Количество ее подписчиков в Instagram превысило 610 тысяч.

Тем не менее сама Алтынбеова предпочитает, чтобы к ней относились в первую очередь, как к спортсменке. В 2015 году она отправилась повышать квалификацию в Японию, где играла в составе местного клуба, но спустя год вернулась в Казахстан. Сейчас Алтынбекова стала капитаном своей команды.

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