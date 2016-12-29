Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз в истории выиграли Кубок России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В «Финале четырех», который проходил в Казани, хозяйки площадки обыграли сначала «Протон» из Саратовской области (3−1), а в решающем матче победили одноклубниц из Москвы (3−1). Третье место занял «Протон», который выиграл у красноярского «Енисея (3−0).

В полуфиналах без сюрпризов

Болельщики, ожидавшие сенсаций в первых матчах «Финала четырех» Кубка России, остались разочарованными. Московское «Динамо» разгромило «Енисей», который ни разу не смог набрать более 17 очков за партию, а казанская команда отдала только один сет «Протону». В составе москвичек отлично дебютировала доигровщица из Доминиканской республики Бетания де ла Крус, которая набрала 15 очков, а диагональная «Динамо» Наталья Гончарова завершила игру с 20 очками.

«Сегодня “Динамо” было явно сильнее нас. Гончарова показала феноменальную игру, забила процентов 90 всех своих атак. И (новичок команды) Бетания де ла Крус тоже добавила сил “Динамо”. У нас не получилось ничего на приеме, провалили его. По тактике все вроде бы выполняли, но без приема играть тяжело», — сказал главный тренер «Енисея» Сергей Голотов.

Казанское «Динамо» во вторник после выигранной первой партии не справилось с «Протоном» во втором сете, но затем в двух следующих партиях не оставило соперницам шансов — 25:15 и 25:10. Элица Василева набрала в этой игре 23 очка.

«В третьей партии мы немного сменили тактику, и это принесло результат. В принципе, мы пытались перестроиться еще во второй партии, но там были догонялки. Но уже в третьей партии, благодаря действиям наших девочек, мы смогли уверенно повести», — заявил главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов.

Бронза «Протона» и третья победа казанского «Динамо» в Кубке России

В матче за третье место «Протон» обыграл «Енисей» со счетом 3−0 и впервые с 2007 года завоевал медали Кубка страны. В чемпионате России саратовская команда идет на седьмом месте, но в кубковом турнире им удалось войти в тройку лучших.

В финале встречались две сильнейшие команды России последних лет — московское и казанское «Динамо». В этом году они обменялись победами в матчах чемпионатов России, но хозяйки «Финала четырех» рисковали завершить год без единого титула. Главный тренер казанской команды Ришат Гилязутдинов решил рискнуть в финале и выставил в основном составе не Евгению Старцеву, а вторую связующую Ирину Филиштинскую. Ход себя оправдал. Команда выиграла первую партию со счетом 25:23, а во втором сете, когда москвички повели «+4», произошла обратная замена, и уже со Старцевой в составе «Динамо» довело игру до победы — 3−1.

«Наша команда сегодня играла хорошо. Удалось разобрать игру московского “Динамо”. Все моменты сложились в одно целое. Замена Евгении Старцевой на Ирину Филиштинскую не была спонтанной. Обе девочки показали себя с наилучшей стороны. Они изменяли ход игры, и эта смена рисунка позволяла нам играть чуть свободнее», — сказал Гилязутдинов после матча.

Для Марины Марюхнич и Ирины Филиштинской победа в Кубке России стала третьей подряд, а блокирующая Ирина Заряжко, напротив, впервые выиграла этот трофей.

«Ура! Мой первый Кубок России! Меня еще перед полуфиналом с “Протоном” просто “колошматило”. Не знаю, почему было сильное волнение. Сегодня отдали третью партию московскому “Динамо”, но в четвертом сете даже при счете 24:15 держали себя в полной концентрации. Были максимально собранными, так как третий сет отдали сами. Потом эмоции улеглись, ушел страх. Я безумно счастлива!» — сказала Заряжко агентству «Р-Спорт».

В третий раз в истории Кубок России достался казанскому «Динамо», которое прежде выигрывало трофей в 2010 и 2012 годах.