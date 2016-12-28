«Протон» занял третье место в «Финале четырёх» Кубка России по волейболу
Саратовский «Протон» уверенно обыграл в трёх партиях красноярский «Енисей» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд.
Волейболистки «Протона», которые накануне сумели взять одну партию у казанского «Динамо», завоевали бронзовые медали турнира.
Позднее в финале соревнования встретятся два динамовских клуба — из Казани и Москвы. Начало матча в 19:00 мск.
Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Матч за третье место
«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (24:26, 23:25, 19:25).
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