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28 декабря 2016, 19:03 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Протон» занял третье место в «Финале четырёх» Кубка России по волейболу

Саратовский «Протон» уверенно обыграл в трёх партиях красноярский «Енисей» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд.

Волейболистки «Протона», которые накануне сумели взять одну партию у казанского «Динамо», завоевали бронзовые медали турнира.

Позднее в финале соревнования встретятся два динамовских клуба — из Казани и Москвы. Начало матча в 19:00 мск.

Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Матч за третье место

«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (24:26, 23:25, 19:25).
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