Бахтыгуль Самаликова: Игры против классиков на пляже не люблю

— Бактыгуль, ты, ведь, «чистая пляжница». Имела ли до приглашения в «Алтай» опыт игры в волейбол классический?

— Да, играла всего два раза в своей карьере. Немного поиграл среди колледжей, где, конечно, уровень волейбола совсем не такой как здесь. Ну и затем, когда училась в КазАСТ, меня позвали поиграть за команду «Академия» в Высшей лиге Б. Было непросто перестроиться, путала зоны. И до сих пор путаю, если честно (смеётся). Ну и потом ещё два тура поиграла в составе «Жетысу-2».



— Чем завершился тот опыт выступлений? Что-то выиграли?

— Мы не заняли первое место, да и я не смогла играть весь сезон. Но когда я выступала в Высшей лиге Б за «Академию», мы проиграли только «Иртыш-Казхрому-2».



— Как удаётся перестраиваться с одного вида спорта на другой?

— С одной стороны, техника приёма мяча и атаки она идентичная. Куда сложнее переходить от песочного покрытия к твёрдому полу.



— Для отечественного пляжного волейбола ты — глыба. В волейболе классическом у тебя титулов пока нет. Тем удивительнее твоё появление в «Алтае». Как вообще это стало возможным?

— Для меня это приглашение тоже стало большой неожиданностью! Я вообще была в тот момент в Турции на восстановительных сборах, когда поступило приглашение. Не задумывалась ни секунды, согласилась сразу. Очень хочется играть, быть частью большого спорта. К тому же это был шанс зарекомендовать себя ещё и в «классике».



— Как отнеслись волейболистки в команде к твоему появлению? Мол, «пришла тут пляжница в чужой огород»…

— (Смеётся) Что особенно приятно, такого в «Алтае» не было. Самая важное качество нашей команды — все очень дружелюбные, сразу приняли меня как своего игрока. Мне очень нравится атмосфера в команде.



— Что тебе нравится в Усть-Каменогорске, а что — нет?

— Я по городу, по большому счёту, ещё не гуляла. Прошлись с девчонками по торговым центрам как-то. Впечатлила погода. Очень холодно. У нас в Актау, да и в Алматы такой зимы не бывает. А тут такое! Из-за погоды даже тренировку один раз отменили. Мы живём на Аблакетке, и один раз там была очень большая пробка, так что мы просто не смогли уехать на тренировку. У меня такое вообще впервые в жизни было.



— С чего для тебя вообще началось знакомство с пляжным волейболом?

— Началось, естественно, с того, что я была в классе самой высокой, и учитель по физкультуре Надежда Малыхина посоветовала попробовать себя в этой сфере. Она же стала моим первым тренером, с которым я занималась в течение полугода. Мне тогда было 13 лет и вот я уже 10 лет в нашем виде спорта.



— До этого момента в твоей жизни спорт как-то присутствовал?

— Три дня походила на спортивную гимнастику, но быстро убежала оттуда, едва дело дошло до растяжки. В этом плане у меня и сейчас не всё идёт гладко. Пару недель танцами позанималась.



— Чем тебя пляжный волейбол заинтересовал? Ведь попробовать себя в спорте — это одно. Остаться в нём — совсем другое.

— Просто, видимо, почувствовала. Что игровой вид спорта — это моё. К тому же я посмотрела как играет мой тренер Надежда Малыхина, и меня это просто заворожило. Она была моим кумиром, и я очень захотела играть на таком же уровне, что и она.



— Когда поняла, что ты хочешь заниматься пляжным волейболом всю свою жизнь?

— Когда начались первые заграничные поездки. Впервые мы выехали в Уфу. Это было лет семь назад. Там я посмотрела как играют другие люди, как обстоят дела с организацией. Ну и, конечно, сам факт возможности поездить, посмотреть мир, себя показать очень сильно привлекал. В Уфе я ничего не выиграла, но тот выезд всё равно произвёл большое впечатление.



— Были ли у тебя кумиры?

— Когда начинала карьеру, моим кумиром была моя тренер. Потом, когда уже начали смотреть мировые соревнования, мне больше всего нравилась игра немка Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка. Она, как и я, играет на позиции защитницы.



— Сейчас ты — абсолютная звезда казахстанского пляжного волейбола. А на начальном этапе карьеры тоже выигрывала турниры пачками?

— Нет, у нас в Актау была жёсткая конкуренция. К тому же были девчонки постарше, тягаться с которыми было очень тяжело. Даже мои одногодки, когда я пришла в волейбол имели больше опыта, чем я, поскольку уже занимались пляжным волейболом какое-то время. Так что всё было не так гладко. Много проигрывали, постоянно менялись у меня партнёрши.



— В отечественном пляжном волейболе стало классикой жанра, когда внутриказахстанские турниры заканчиваются финалом, в котором встречаются Машкова и Цымбалова с парой Бахтыгуль Самаликовой. Когда ты вышла на такой серьёзный уровень?

— Лет пять назад только мы начали что-то выигрывать. Но только не у Машковой с Цымбаловой (смеётся). Первая же победа, наверное, была одержана в Алматы на одном из туров чемпионата Казахстана. На Кубок РК всегда приезжают Таня с Ирой и всё там выигрывают.



— Машкову и Цымбалову вообще обыграть реально?

— Ну если очень сильно постараться. Для этого нужно очень много работать. Они ведь ещё и куда более опытные волейболистки. Но локальные успехи в этом противостоянии у нас всё-таки есть. Например, в этом году на финальном туре чемпионата Казахстана в Актау мы смогли даже выиграть у Иры и Тани одну партию, могли и выиграть в третьем сете, шли с ними очень близко, но в концовке нам чего-то не хватило.



— Сыгранность, которой обладают Машкова и Цымбалова — безусловный козырь этой пары. Когда же у тебя, наконец, появится стабильный партнёр?

— Да, нестабильность, постоянная необходимость подстраиваться к новой партнёрше — это сильно тормозит развитие. Сейчас есть молодая девушка Татьяна Никитина, с ней поставили в пару после Екатерины Ласюта и, надеемся, что наша пара с ней станет стабильным коллективом. Она совсем молодая — 2002 г.р., но рост у неё более чем впечатляющий — 185 см. Она пришла в «пляжку» из классического волейбола.



— Ты ведь выезжала и на мировые туры по пляжному волейболу. Как там успехи?

— Мы всё время ездили на все азиатские туры. Ещё будучи маленькими мы отправлялись на туры, но там мы были «девочками для битья». Тренировались, приезжали, проигрывали, уезжали обратно тренироваться. И по сей день не всё гладко у нас проходит на международных стартах. Но в прошлом году в Индонезии мне посчастливилось играть в паре с Татьяной Машковой, и мы заняли второе место, чему были очень рады. В тот момент у моей напарницы Кати Ласюты заболела спина, и она была вынуждена закончить спортивную карьеру, Ирина Цымбалова тоже была травмирована. Нас поставили с Машковой вместе. Я тогда очень сильно переживала, ведь играть в паре с таким человеком — большая ответственность. В финале мне всё-таки не хватило опыта, немного подвела Таню, не сумев поиграть в защите на должном уровне, да и в атаке забивала не так много. Но мы сыграли в трёх партиях, так что я вполне довольна тем результатом. Тем более что для меня это первый финал в жизни. Таня, кстати, тоже была довольна, всё-таки с новым для неё игроком дойти до финала — это неплохо.



— Ты уже поиграла с большим количеством напарниц: Анной Елеференко, Екатериной Ласюта, теперь ещё и с Татьяной Машковой. С кем из этих спортсменок играть было особенно комфортно?

— На самом деле в плане командной «химии» всегда было всё в порядке с каждой из моих напарниц. С каждой было особенно хорошо, но больше времени я провела именно с Катей Ласюта. Но, увы, карьера у неё завершилась очень рано. Спина у неё болела настолько, что она даже ходить не могла.



— Два года назад вы с Катей Ласюта играли в финале Кубка Казахстана против усть-каменогорских волейболисток Кристины Аниконовой и Екатерины Сахаровой. Чем-то та игра запомнилась?

— О да! Игра была очень непростая. Очень боялись проиграть. Первая партия была очень боевой, но нам удалось выиграть. Ещё один матч получился запоминающимся против ваших волейболисток. Три года назад Кристина играла в паре с кубинкой Рейна Мартинес! Я даже помню счёт хорошо. Матч тогда получился очень интересный. Мы доигрались до третьей партии, и при счёте 14:11 в нашу пользу в решающем сете был переход. Кто-то из наших соперниц вышел на подачу, и две подачи подряд эйсом нас выбивает! Если бы ещё одно очко набрали, мы бы, наверное, проиграли тот матч, но Аня Елеференко приняла, а потом и забила всё-таки победный мяч. Причём мяч ещё побалансировал на тросе и мог упасть как в одну, так и в другую сторону. Но всё-таки повезло именно нам.



— Если бы вы проиграли, это была бы суперсенсация…

— Тренер нас убил бы вообще (смеётся). Вообще играть против непляжниц не люблю. От нас ждут только победы, любой другой результат будет считаться провалом. И когда нужно только выигрывать, то это придаёт мандраж.



— Женский пляжный волейбол многие мужчины смотрят исключительно из-за девушек в бикини. Такое легкомысленное отношение большинства простых обывателей к пляжному волейболу не раздражает?

— У меня из-за этого папа всегда выступал против того, чтобы я занималась пляжным волейболом. И даже не ходит на мои турниры, когда играем в Актау. Один раз только пришёл, когда в Актау было холодно, и нам разрешили выступать в более закрытой форме. Но меня уже, наверное, ничто остановить не может.



— Судя по твоим землячкам Александре Варасовой и Анне Елеференко, многие пляжницы себя неплохо чувствуют и в роли моделей. У тебя не было желания перейти в это направление?

— Нет, однозначно. Фотосессии — не для меня.