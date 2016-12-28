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28 декабря 2016, 9:55 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Стали известны сроки и время проведения четвертого тура женской Национальной лиги

Матчи женской Национальной лиги среди женских команд возобновятся в январе.

Матчи женской Национальной лиги среди женских команд возобновятся в январе. Увеличить
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Стала известна программа матчей четвертого тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги. Четвертый тур пройдет в г. Павлодар с 20 по 27 января 2017 года.

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