В Италии 30-летняя волейболистка умерла от сердечного приступа во время матча

Трагедия произошла в Борго-Пьяве, что неподалёку от Латины (Италия), сообщает Luna Notizie.



Хаубер внезапно упала и умерла прямо во время игры со своими друзьями на песке. Попытки реанимировать её ни к чему не привели. Предварительной причиной смерти Мартины назван сердечный приступ. Точный диагноз будет поставлен после вскрытия.



Известно, что Хаубер вела абсолютно здоровый образ жизни, несмотря на то что занималась волейболом на любительском уровне.