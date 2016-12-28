Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28279942/
28 декабря 2016, 8:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В Италии 30-летняя волейболистка умерла от сердечного приступа во время матча

30-летняя волейболистка-аматор Мартина Хаубер скончалась от сердечного приступа.

Трагедия произошла в Борго-Пьяве, что неподалёку от Латины (Италия), сообщает Luna Notizie.

Хаубер внезапно упала и умерла прямо во время игры со своими друзьями на песке. Попытки реанимировать её ни к чему не привели. Предварительной причиной смерти Мартины назван сердечный приступ. Точный диагноз будет поставлен после вскрытия.

Известно, что Хаубер вела абсолютно здоровый образ жизни, несмотря на то что занималась волейболом на любительском уровне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена