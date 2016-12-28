Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

Женская команда волейбольного «Енисея» не смогла выйти в финал Кубка России. В полуфинальном матче красноярки проиграли московскому «Динамо». Игра прошла 27 декабря на площадке Центра волейбола «Санкт-Петербург» в Казани.

Москвички не испытали особых трудностей в игре с «Енисеем». В каждой партии волейболистки «Динамо» за счет опыта создавали комфортный отрыв и уверенно побеждали. Красноярки пытались навязать борьбу, но ничего не смогли сделать. В итоге действующие чемпионки России выиграли со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Поражение прокомментировал главный тренер «Енисея» Сергей Голотов. По словам специалиста, причиной проигрыша стало большое количество ошибок. Также тренер отметил сильные стороны соперника.

«Сегодня москвички были явно сильнее. Гончарова реализовала, наверно, 90% своих атак. И конечно, им много добавила де ла Круз. Остальные тоже хорошо сыграли. Причина поражения? По тактике мы, в принципе, выполнили всё. Но, во-первых, мы не допрыгнули. Во-вторых, не приняли — те люди, на которых была надежда, полностью провалили приём», — рассказал Голотов журналистам.

Теперь «Енисею» предстоит игра за бронзовые медали Кубка России. В «утешительном финале» красноярки сразятся с саратовским «Протоном», который ранее проиграл «Динамо» из Казани — 1:3. Матч пройдет 28 декабря.

Победа над «Протоном» станет историческим достижением для красноярского женского волейбола. До этого представители Красноярска ни разу не попадали в тройку сильнейших на Кубке России.

Интересно, что почетный трофей с 2009 года выигрывают только волейболистки общества «Динамо». За это время трижды Кубок уезжал в Москву, дважды — в Казань и дважды — в Краснодар. Более того, в 2011—2013 и 2015 годах весь пьедестал почета занимали представители «Динамо».