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27 декабря 2016, 21:38 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Казанское «Динамо» со счетом 3−1 обыграло «Протон» из Саратовской области в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.

МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/. Казанское Динамо со счетом 3−1 обыграло Протон из Саратовской области в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин. Увеличить
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В другом полуфинальном матче московское «Динамо» ранее обыграло красноярский «Енисей» 3−0.

«Финал четырех» Кубка России проходит в Казани. Решающий матч и игра за третье место состоятся 28 декабря.
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