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27 декабря 2016, 20:16 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Гидетти покинул пост главного тренера женской сборной Нидерландов

Главный тренер женской сборной Нидерландов Джованни Гидетти ушёл в отставку со своего поста, сообщает World of Volley. Причиной такого решения стало желание итальянского специалиста больше времени проводить с семьёй.

Гидетти возглавил сборную Нидерландов в 2015 году, а летом 2016-го продлил контракт до конца Олимпиады-2020. Под руководством тренера, также возглавляющего турецкий «Вакифбанк», голландки завоевали серебро чемпионата Европы и бронзу Гран-при, а также стали четвёртыми на Олимпиаде.
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