Гидетти покинул пост главного тренера женской сборной Нидерландов

Гидетти возглавил сборную Нидерландов в 2015 году, а летом 2016-го продлил контракт до конца Олимпиады-2020. Под руководством тренера, также возглавляющего турецкий «Вакифбанк», голландки завоевали серебро чемпионата Европы и бронзу Гран-при, а также стали четвёртыми на Олимпиаде.