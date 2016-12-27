Гидетти покинул пост главного тренера женской сборной Нидерландов
Главный тренер женской сборной Нидерландов Джованни Гидетти ушёл в отставку со своего поста, сообщает World of Volley. Причиной такого решения стало желание итальянского специалиста больше времени проводить с семьёй.
Гидетти возглавил сборную Нидерландов в 2015 году, а летом 2016-го продлил контракт до конца Олимпиады-2020. Под руководством тренера, также возглавляющего турецкий «Вакифбанк», голландки завоевали серебро чемпионата Европы и бронзу
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