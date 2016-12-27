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27 декабря 2016, 18:54 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские «Динамо» в трех партиях обыграло красноярский «Енисей» в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.

МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/. Московские Динамо в трех партиях обыграло красноярский Енисей в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин. Увеличить
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В финале москвички сыграют с победителем пары «Динамо» (Казань) — «Протон» (Саратов). Второй полуфинальный матч состоится во вторник, начало — в 19:00 мск.

«Финал четырех» Кубка России проходит в Казани. Решающий матч состоится 28 декабря.
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Новости Волейбола

Гамова: Казанское и московское «Динамо» сыграют в финале КР по волейболу

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки красноярского «Енисея» и «Протона» из Саратовской области способны преподнести сюрприз, но в финале Кубка России все-таки сыграют казанское и московское «Динамо», считает двукратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка России Екатерина Гамова.
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