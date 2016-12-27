Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские «Динамо» в трех партиях обыграло красноярский «Енисей» в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.
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В финале москвички сыграют с победителем пары «Динамо» (Казань) — «Протон» (Саратов). Второй полуфинальный матч состоится во вторник, начало — в 19:00 мск.
«Финал четырех» Кубка России проходит в Казани. Решающий матч состоится 28 декабря.
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