Гамова: Казанское и московское «Динамо» сыграют в финале КР по волейболу

Во вторник в полуфинале Кубка России столичное «Динамо» сыграет с «Енисеем», а казанское «Динамо» — с «Протоном». «Финал четырех» турнира пройдет в Казани. В среду состоится матч за третье место и финал.

«Думаю, что фавориты в этих полуфиналах у всех одни — это казанское и московское “Динамо”. “Енисей” и “Протон” способны в этом сезоне преподнести сюрприз, от них можно ожидать хорошей игры и в полуфинале Кубка России. Но я думаю, что победителями в этих полуфиналах будут две динамовские команды. В финале я буду болеть за казанское “Динамо”, в котором играла последние годы», — сказала Гамова корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«На данный момент шансы двух “Динамо” в финале я бы оценила как 50 на 50. На данный момент эти команды находятся в одинаковом состоянии и обе готовы побороться за звание обладателя Кубка России», — добавила собеседница агентства.