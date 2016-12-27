Голодная Казань, сердитая Москва
Во вторник стартует «Финал четырех» женского Кубка России.
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Заключительный трофей года будет разыгран в самом волейбольном городе страны — Казани. Конечно же, это на руку в первую очередь местному «Динамо». Команда Ришата Гилязутдинова на данный момент уверенно лидирует в Суперлиге, и Кубок памяти Гиви Ахвледиани станет для нее отличным завершением первой половины сезона.
ПОБЕД БУДЕТ БОЛЬШЕ.
По истечении 10 туров чемпионата России из 18 в пассиве казанского «Динамо» одно лишь поражение. В матче шестого тура Евгения Старцева и Ко в пяти партиях проиграли другому «Динамо» — краснодарскому. Удивительно, но те в свою очередь в финальную часть Кубка России не вышли, сенсационно уступив саратовскому «Протону».
— Сегодня у нас команда была единым целым, — объяснял тогда неожиданную викторию своих подопечных Роман Кукушкин. — Была сумасшедшая воля к победе, все хотели выиграть — вот и получили результат. Стоит отметить, что мы переиграли топовый клуб, и второй момент: у нас было провальным начало сезона, но мы начинаем выходить из этой ямы, а значит — побед будет больше.
«Протон» начал было подтверждать слова тренера делом, в следующем туре Суперлиги переиграв «Уралочку-НТМК», однако после этого снова последовала серия поражений, которая не прервана до сих пор. Новый год саратовский клуб будет встречать, занимая лишь седьмое место в чемпионате.
В полуфинале как раз сойдутся хозяйки «Финала четырех» и «Протон». И шансы первых на выход в финал многократно выше.
В другой паре путевку в финал разыграют московское «Динамо» и красноярский «Енисей». После шести туров Суперлиги подопечные Сергея Голотова единолично возглавляли турнирную таблицу, однако испытание сильнейшими командами чемпионата сибирский клуб не прошел. В последних четырех матчах «Енисею» пришлось сражаться с «Уралочкой-НТМК» и всеми тремя «Динамо» — московским, казанским, краснодарским. Как итог — четыре поражения.
Тем не менее в Красноярске никто сдаваться до боя не собирается. В команде нет звезд первой величины, но это не помешало довести до
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗА НЕУДАЧИ.
Несмотря на амбиции «Енисея», на бумаге самым реальным видится расклад, при котором в финале трофей разыграют московское и казанское «Динамо». Два объективно сильнейших клуба страны на данный момент. Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда в
Другое дело, что и казанское «Динамо» неспроста так боролось за право проведения «Финала четырех». В прошлом году команда Гилязутдинова вышибла в драматичном полуфинале московское «Динамо», но в решающем матче проиграла Краснодару и осталась без трофея. А затем провалила финальную часть Суперлиги и впервые за шесть лет осталась без Лиги чемпионов. Поэтому сейчас Казань очень голодна до больших побед.
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» КУБКА РОССИИ ПАМЯТИ Гиви АХВЛЕДИАНИ.
27 декабря, вторник.
16.30. Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск).
19.00. Динамо (Казань) — Протон (Саратов).
28 декабря, среда.
16.30. Матч за 3-е место.
19.00. Финал.
ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ.
1993.
ЧМС (Челябинск).
1994.
Динамо (Краснодар).
1995.
1996.
Метар (Челябинск).
1997.
Метар (Челябинск).
1998.
ЦСКА (Москва).
1999.
Балаковская АЭС.
2000.
Искра (Самара).
2001.
ЦСКА (Москва).
2002.
2003.
2004.
a2005.
ЦСКА (Москва).
2006.
2007.
2008.
2009.
Динамо (Москва).
2010.
2011.
Динамо (Москва).
2012.
2013.
Динамо (Москва).
2014.
Динамо (Краснодар).
2015.
Динамо (Краснодар).
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