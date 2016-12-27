Голодная Казань, сердитая Москва

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Заключительный трофей года будет разыгран в самом волейбольном городе страны — Казани. Конечно же, это на руку в первую очередь местному «Динамо». Команда Ришата Гилязутдинова на данный момент уверенно лидирует в Суперлиге, и Кубок памяти Гиви Ахвледиани станет для нее отличным завершением первой половины сезона.

ПОБЕД БУДЕТ БОЛЬШЕ.

По истечении 10 туров чемпионата России из 18 в пассиве казанского «Динамо» одно лишь поражение. В матче шестого тура Евгения Старцева и Ко в пяти партиях проиграли другому «Динамо» — краснодарскому. Удивительно, но те в свою очередь в финальную часть Кубка России не вышли, сенсационно уступив саратовскому «Протону».

— Сегодня у нас команда была единым целым, — объяснял тогда неожиданную викторию своих подопечных Роман Кукушкин. — Была сумасшедшая воля к победе, все хотели выиграть — вот и получили результат. Стоит отметить, что мы переиграли топовый клуб, и второй момент: у нас было провальным начало сезона, но мы начинаем выходить из этой ямы, а значит — побед будет больше.

«Протон» начал было подтверждать слова тренера делом, в следующем туре Суперлиги переиграв «Уралочку-НТМК», однако после этого снова последовала серия поражений, которая не прервана до сих пор. Новый год саратовский клуб будет встречать, занимая лишь седьмое место в чемпионате.

В полуфинале как раз сойдутся хозяйки «Финала четырех» и «Протон». И шансы первых на выход в финал многократно выше.

В другой паре путевку в финал разыграют московское «Динамо» и красноярский «Енисей». После шести туров Суперлиги подопечные Сергея Голотова единолично возглавляли турнирную таблицу, однако испытание сильнейшими командами чемпионата сибирский клуб не прошел. В последних четырех матчах «Енисею» пришлось сражаться с «Уралочкой-НТМК» и всеми тремя «Динамо» — московским, казанским, краснодарским. Как итог — четыре поражения.

Тем не менее в Красноярске никто сдаваться до боя не собирается. В команде нет звезд первой величины, но это не помешало довести до тай-брейка матч с тем же московским «Динамо». Да и в предварительном раунде сибирский клуб прошел ни кого-нибудь, а саму «Уралочку» Николая Карполя. Это о многом говорит.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗА НЕУДАЧИ.

Несмотря на амбиции «Енисея», на бумаге самым реальным видится расклад, при котором в финале трофей разыграют московское и казанское «Динамо». Два объективно сильнейших клуба страны на данный момент. Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда в матче-спектакле сильнее оказалась Казань, победившая в пяти партиях. Разумеется, команда, в составе которой играют Наталья Гончарова, Ирина Фетисова, Екатерина Панкова, Яна Щербань и еще целый ряд игроков уровня сборной России, болезненно перенесла такой удар. А тут еще необъяснимое поражение от челябинского «Метара» в заключительном туре первого круга Суперлиги. Болельщики действующих чемпионок России ждут от команды Юрия Панченко реабилитации за эти неудачи — и первый в сезоне трофей компенсирует их сполна.

Другое дело, что и казанское «Динамо» неспроста так боролось за право проведения «Финала четырех». В прошлом году команда Гилязутдинова вышибла в драматичном полуфинале московское «Динамо», но в решающем матче проиграла Краснодару и осталась без трофея. А затем провалила финальную часть Суперлиги и впервые за шесть лет осталась без Лиги чемпионов. Поэтому сейчас Казань очень голодна до больших побед.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» КУБКА РОССИИ ПАМЯТИ Гиви АХВЛЕДИАНИ.

27 декабря, вторник.

16.30. Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск).

19.00. Динамо (Казань) — Протон (Саратов).

28 декабря, среда.

16.30. Матч за 3-е место.

19.00. Финал.

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ.

1993.

ЧМС (Челябинск).

1994.

Динамо (Краснодар).

1995.

Заречье-Одинцово.

1996.

Метар (Челябинск).

1997.

Метар (Челябинск).

1998.

ЦСКА (Москва).

1999.

Балаковская АЭС.

2000.

Искра (Самара).

2001.

ЦСКА (Москва).

2002.

Заречье-Одинцово.

2003.

Заречье-Одинцово.

2004.

Заречье-Одинцово.

a2005.

ЦСКА (Москва).

2006.

Заречье-Одинцово.

2007.

Заречье-Одинцово.

2008.

Университет-Белогорье.

2009.

Динамо (Москва).

2010.

Динамо-Казань.

2011.

Динамо (Москва).

2012.

Динамо-Казань.

2013.

Динамо (Москва).

2014.

Динамо (Краснодар).

2015.

Динамо (Краснодар).