Неприступный «Зенит». Итоги первого круга чемпионата России
Позади 13 туров чемпионата России. Анализируем первый круг и начинаем с лидирующей группы — от «Зенита» до «Кузбасса».
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Неприступный «Зенит»
При всём том, что уже сегодня, более за чем три месяца до завершения регулярной части чемпионата страны (второй круг пройдёт с 8 января по 8 апреля 2017 года) можно совершенно чётко назвать команду, которая победит в этом полугодовом марафоне, турнир получился во многом непредсказуемым. «Зенит-Казань», действующий чемпион России и Европы, побалансировав некоторое время в головке «пелотона» с «выскочкой» из Новосибирска, до момента, пока «Локомотив» не потерял первое очко в соседнем Красноярске, затем уютно обосновался на лидирующей позиции и, не проиграв ни одного матча, пришёл к предварительному финишу с шестиочковым запасом от первого из преследователей — московского «Динамо».
При этом успел слетать в Бразилию, сыграть в тяжелейшем, прежде всего по тем условиям, в каких пришлось выступать, чемпионате мира для клубов, и вернуться оттуда с серебром. А ещё завоевать в третий раз подряд Кубок России и провести два тура в Лиге чемпионов. Можно понять непростую ситуацию, в какой оказался лидер волейбольной Европы, даже немного посочувствовать ведущим игрокам «Зенита», на которых легла колоссальная нагрузка. И за всё это время казанцы потерпели
Впрочем, на то зенитовцы и занимают место в авангарде, чтобы быть готовыми к подобным испытаниям, которых во второй половине чемпионата будет ничуть не меньше. Ведь даже если всё пройдёт без сучка и задоринки в домашнем турнире, завершение группового этапа, а затем игры
Вариант устроить себе более облегчённый проход на самый верх, конечно, есть — например, попросить в Казань «Финал четырёх», что освободит от матчей «олимпийки», но зато потребует определённых финансовых затрат.
Что отличает сегодня лидеров российского чемпионата? Прежде всего наличие в команде двух едва ли не лучших в мире иностранных игроков, причём достаточно дефицитного амплуа, — Вилфредо Леона и Мэттью Андерсона. Совершенно иначе по сравнению с летним — олимпийским — вариантом смотрится, похоже,
Непредсказуемое «Динамо»
Москвичи, прошлогодние серебряные призёры чемпионата, начали многомесячное соревнование с двух поражений — от «Зенита» и «Кузбасса». И хотя в дальнейшем осечек не случилось, игру команда показывала неубедительную. На
В конце концов руководство усилило тренерский штаб более опытным Юрием Маричевым, который, наполучав шишек в женском волейболе, с радостью вернулся в мужской. И после этого столичная команда прошла отрезок чемпионата без потерь, споткнувшись в «Финале шести» Кубка России в Сургуте, дважды уступив «Белогорью», которое, кстати, за несколько дней до этого уступило москвичам на своей площадке в календарном матче чемпионата. Повлияет ли эта относительная неудача на дальнейшее выступление опытного клуба, время покажет. Отмечу лишь, что с появлением Маричева стабилизировался стартовый состав «Динамо», которому вправе позавидовать многие. Про Гранкина я уже упоминал. За проведённые в составе несколько месяцев влился в коллектив Константин Бакун, хороша пара доигровщиков Юрий Бережко и Александр Маркин, стабилен в центре сетки и на подаче Дмитрий Щербинин, в последнее время разыгрался Алексей Остапенко, а ведь есть ещё и мощный Игорь Филиппов. Плюс два опытнейших либеро — Артём Ермаков и Роман Брагин. Кстати, и игроков, реже появляющихся на площадке,
У динамовцев как участников Лиги чемпионов также предполагается непростой календарь во второй половине чемпионата. Однако, судя по составу квартета, в котором выступают москвичи, они просто обязаны попадать в «Раунд 12» главного европейского клубного турнира. А там — как карта ляжет, то есть как жеребьёвка сложится.
К тому же очень важно не растрачивать очки и в домашних играх: если столичная команда сохранит за собой занимаемое ныне второе место, то получит некоторую передышку — будет освобождена от раунда
«Локомотив» прибавил скорость
Как только в канун сезона появилась информация о том, что новосибирскую команду возглавил болгарский специалист Пламен Константинов, порадовался за «железнодорожников», потому что хорошо знаком с некогда известным игроком, а ныне тренером. И методы его работы мне известны, и отзывы волейболистов, которые играли под руководством болгарина, блестяще говорящего
Серьёзные претензии «Кузбасса»
И вот возвращение в Россию в новом качестве. И, как оказалось, финн со своим неизменным помощником — итальянцем Николой Джолито — пришёлся ко двору: игра «Кузбасса» приобрела более ограненный вариант. Не без помощи двух молодых волейболистов, арендованных у именитых клубов — связующего Павла Панкова и диагонального Виктора Полетаева.
Последний, просидев несколько лет за спиной самоеда Михайлова, помог «Зениту» выиграть золото чемпионата страны два года назад, когда лидер команды был травмирован. Но, чтобы совершенствоваться, раскрыться во всю свою силу, леворукому Полетаеву нужна была постоянная практика. И он её получил именно в «Кузбассе», став подлинным лидером команды. Не исключаю, играй он в последнем матче первого круга в Новосибирске, матч мог сложиться совсем
Полагаю, что 8 января мы сможем в этом убедиться, ведь команды вновь выйдут на площадку, только на сей раз в Кемерово.
Ещё об одной особенности тренерского подхода Саммелвуо. В разговоре со мной он утверждал, что в его коллективе нет деления на основных и резервных игроков. И в одном из матчей неожиданно выпустил в стартовой шестёрке Сергея Никитина, который обычно коротал время в квадрате запасных, чаще выходя исключительно на подачу. А тут — в старте. И что же? После этого случая в компании с запасными обосновался опытный немец Себастьян Шварц — Никитин вытеснил его из основного состава.
Обратил бы внимание ещё на два момента: очень своевременные выходы на площадку вместо Панкова «мэтра» Сергея Макарова, которые не раз помогали команде изменить ситуацию на площадке, и стабильную игру во всех без исключения элементах Антона Карпухова, на которого я бы обратил внимание тренеров сборной, памятуя, что самое дефицитное амплуа в отечественном волейболе — доигровщик.
Полагаю, во второй половине турнира «Кузбасс» постарается прорваться в «Финал шести» и
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