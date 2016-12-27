Неприступный «Зенит». Итоги первого круга чемпионата России

Неприступный «Зенит»

При всём том, что уже сегодня, более за чем три месяца до завершения регулярной части чемпионата страны (второй круг пройдёт с 8 января по 8 апреля 2017 года) можно совершенно чётко назвать команду, которая победит в этом полугодовом марафоне, турнир получился во многом непредсказуемым. «Зенит-Казань», действующий чемпион России и Европы, побалансировав некоторое время в головке «пелотона» с «выскочкой» из Новосибирска, до момента, пока «Локомотив» не потерял первое очко в соседнем Красноярске, затем уютно обосновался на лидирующей позиции и, не проиграв ни одного матча, пришёл к предварительному финишу с шестиочковым запасом от первого из преследователей — московского «Динамо».



При этом успел слетать в Бразилию, сыграть в тяжелейшем, прежде всего по тем условиям, в каких пришлось выступать, чемпионате мира для клубов, и вернуться оттуда с серебром. А ещё завоевать в третий раз подряд Кубок России и провести два тура в Лиге чемпионов. Можно понять непростую ситуацию, в какой оказался лидер волейбольной Европы, даже немного посочувствовать ведущим игрокам «Зенита», на которых легла колоссальная нагрузка. И за всё это время казанцы потерпели одно-единственное поражение от бразильской «Сада Крузейро», которое всё равно рука не поднимается отнести в пассив команды. Опять-таки, принимая во внимание все обстоятельства, связанные с этой встречей на другом краю света.



Впрочем, на то зенитовцы и занимают место в авангарде, чтобы быть готовыми к подобным испытаниям, которых во второй половине чемпионата будет ничуть не меньше. Ведь даже если всё пройдёт без сучка и задоринки в домашнем турнире, завершение группового этапа, а затем игры плей-офф Лиги чемпионов могут оказаться архинепростыми. Имею в виду прежде всего очень крепких по составу и выучке вероятных соперников из Италии и Польши (то, что почти все прочие клубы на пути к этой стадии турнира отсеются, почти не сомневаюсь).



Вариант устроить себе более облегчённый проход на самый верх, конечно, есть — например, попросить в Казань «Финал четырёх», что освободит от матчей «олимпийки», но зато потребует определённых финансовых затрат.



Что отличает сегодня лидеров российского чемпионата? Прежде всего наличие в команде двух едва ли не лучших в мире иностранных игроков, причём достаточно дефицитного амплуа, — Вилфредо Леона и Мэттью Андерсона. Совершенно иначе по сравнению с летним — олимпийским — вариантом смотрится, похоже, наконец-то оправившийся от различных болячек Максим Михайлов. Да если бы наш лучший диагональный в таком стиле мог сыграть в Рио, быть российской сборной в призёрах как минимум. Едва ли не вторую молодость переживает Алексей Вербов, стабилен Александр Бутько. Пришёлся ко двору и быстро освоился в новом коллективе Артём Вольвич, да и оба его партнёра по амплуа — Андрей Ащев и Александр Гуцалюк — как и прежде, общей картины не просто не портят, а добавляют свои яркие тона к портрету команды.



Непредсказуемое «Динамо»

Москвичи, прошлогодние серебряные призёры чемпионата, начали многомесячное соревнование с двух поражений — от «Зенита» и «Кузбасса». И хотя в дальнейшем осечек не случилось, игру команда показывала неубедительную. На какое-то время выбыл однозначный лидер и капитан команды Сергей Гранкин, что также не могло не сказаться на результате.



В конце концов руководство усилило тренерский штаб более опытным Юрием Маричевым, который, наполучав шишек в женском волейболе, с радостью вернулся в мужской. И после этого столичная команда прошла отрезок чемпионата без потерь, споткнувшись в «Финале шести» Кубка России в Сургуте, дважды уступив «Белогорью», которое, кстати, за несколько дней до этого уступило москвичам на своей площадке в календарном матче чемпионата. Повлияет ли эта относительная неудача на дальнейшее выступление опытного клуба, время покажет. Отмечу лишь, что с появлением Маричева стабилизировался стартовый состав «Динамо», которому вправе позавидовать многие. Про Гранкина я уже упоминал. За проведённые в составе несколько месяцев влился в коллектив Константин Бакун, хороша пара доигровщиков Юрий Бережко и Александр Маркин, стабилен в центре сетки и на подаче Дмитрий Щербинин, в последнее время разыгрался Алексей Остапенко, а ведь есть ещё и мощный Игорь Филиппов. Плюс два опытнейших либеро — Артём Ермаков и Роман Брагин. Кстати, и игроков, реже появляющихся на площадке, как-то не пристало даже называть дублёрами — Павел Круглов, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Сергей Антипкин…



У динамовцев как участников Лиги чемпионов также предполагается непростой календарь во второй половине чемпионата. Однако, судя по составу квартета, в котором выступают москвичи, они просто обязаны попадать в «Раунд 12» главного европейского клубного турнира. А там — как карта ляжет, то есть как жеребьёвка сложится.



К тому же очень важно не растрачивать очки и в домашних играх: если столичная команда сохранит за собой занимаемое ныне второе место, то получит некоторую передышку — будет освобождена от раунда плей-офф и сразу квалифицируется в «Финал шести» в первой декаде мая.

«Локомотив» прибавил скорость

Как только в канун сезона появилась информация о том, что новосибирскую команду возглавил болгарский специалист Пламен Константинов, порадовался за «железнодорожников», потому что хорошо знаком с некогда известным игроком, а ныне тренером. И методы его работы мне известны, и отзывы волейболистов, которые играли под руководством болгарина, блестяще говорящего по-русски, были исключительно положительными. К тому же в числе новых подопечных Константинова оказались хорошо ему знакомые нынешние лидеры «Локо» Николай Павлов и Сергей Савин, два года назад выступавшие за почившую в бозе нижегородскую «Губернию», руководимую в то время болгарским специалистом. На мой взгляд, усилили сибирский коллектив и два волейболиста сборной США — братья Кавика (старший) и Эрик Шоджи, которым, разумеется, понадобилось какое-то время на адаптацию в незнакомой среде. Но сейчас, похоже братья уже окончательно забронировали места в стартовом составе. И тот факт, что «Локо» долгое время находится в лидирующей группе, и участие команды в недавнем финальном матче за Кубок России подтверждают серьёзность намерений коллектива прорваться во второй раз в своей истории на российский пьедестал.