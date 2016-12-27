FIVB поддержит развитие снежного волейбола в России
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) поддержит развитие снежного волейбола в России. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе FIVB.
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Ранее волейбол на снегу был официально признан в качестве вида спорта в России.
«Мы готовы поддерживать и развивать снежный волейбол вместе с Россией. Это очень интересное направление по своему потенциалу», — сообщил собеседник агентства.
Нынешней зимой в России будет проведено несколько национальных и международных турниров по
В 2015 году Европейская конфедерация волейбола официально признала
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