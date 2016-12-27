«Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин стартует в Казани

В «Финале четырех» 27 декабря казанское «Динамо» сыграет с «Протоном» из Саратовской области, а московское «Динамо» — с красноярским «Енисеем».

Дебютант из Красноярска нацелен на медали

По итогам полуфинального предварительного раунда в четверку лучших команд Кубка России не попали прошлогодние чемпионы — волейболистки краснодарского «Динамо». Путь к Кубку им преградил «Протон», который уверенно выступает и в регулярном чемпионате. Но главным сюрпризом стал выход в «Финал четырех» красноярского «Енисея», который прежде никогда не доходил так далеко в Кубке страны. Команда Сергея Голотова, за которую играют Мария Фролова, Анастасия Гарелик, Екатерина Ефимова, Ирина Кузнецова, лишь недавно пробилась в суперлигу, и сейчас старается не уступать ведущим клубам России.

«Мы всегда настраиваемся на оптимальный результат. Посмотрим, будет ли еще сопутствовать удача при всех наших стараниях. Наша задача в Кубке России — медали», — заявил агентству «Р-Спорт» директор клуба Эдуард Носков.

Что касается «Протона», то его лидеры — это Анна Макарова, Елена Новик, Валерия Зайцева, Мария Халецкая. В 1999 году команда из Саратовской области, тогда называвшаяся «Балаковская АЭС», выигрывала Кубок страны, но с тех пор ей только два раза удавалось войти в тройку лучших команд турнира.

«Протон» и «Енисей» сейчас показывают неплохую игру, поэтому заслужили выход в «Финал четырех». Мы недавно выиграли в Красноярске со счетом 3−0, и если кому-то покажется, что победа далась нам легко, то это не так. Очень серьезно настраивались и готовились к матчу, было тяжело из-за длительного перелета, смены часовых поясов. Мы максимально себя настраивали. А до этого в Красноярске играло московское «Динамо», которое провело там пять партий. «Енисей» может любому потрепать нервы, — заявила агентству «Р-Спорт» связующая казанского «Динамо» Евгения Старцева.

Состоится ли ещё одна встреча Казани и Москвы?

Фаворитами «Финала четырех» являются казанское и московское «Динамо», и если для действующих чемпионок страны из российской столицы 2016-й год был успешным, то для татарстанской команды домашний Кубок России — шанс реабилитироваться за все свои неудачи. В этом году волейболистки казанского клуба остались без медалей чемпионата страны и заняли четвертое место в Лиге чемпионов, не завоевав ни одного трофея. На новогодний перерыв в чемпионате страны «Динамо» (Казань) уходит лидером турнирной таблицы, но победа в Кубке страны команде Ришата Гилязутдинова необходима. За свою историю пятикратные чемпионки России два раза выигрывали Кубок страны. Это случилось в сезонах-2010/11 и 2012/13.

«Никакого давления со стороны руководства “Динамо” нет. И это не пустые слова. Команда обновилась в этом году. Девочки высокие мастера, и лишней накачки нет. Она только навредит. Команда чувствует заботу руководства. Все идет по плану», — сказал директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов журналистам.

Московское «Динамо» в Казани выступит в рамках чемпионок страны. В команде Юрия Панченко перед «Финалом четырех» появился новичок — волейболистка из Доминиканской Республики Бетания де ла Крус, которая может дебютировать в команде уже в игре с «Енисеем». Но точно в Казани не сыграет блокирующая Юлия Морозова, которая не восстановилась после травмы. Ирина Кузнецова.

«Мы понимаем, что Кубок России — очень значимый турнир, нам нужно завершить этот год на положительной ноте. В Кубке важно только первое место, вторые-третьи места ничего не значат. Делаем все, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме», — заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко.

Лидеры российского женского волейбола провели в 2016 году два матча и обменялись победами. В феврале москвички выиграли со счетом 3−0, а в ноябре казанская команда победила в пяти партиях — 3−2. Очередная встреча двух «Динамо» может состояться в Казани 28 декабря. В этот день пройдут финальный матч Кубка России и игра за третье место.