«Иртыш-Казхром» стал победителем третьего тура женской Национальной лиги

В заключительный игровой день павлодарская команда со счетом 3:1 обыграла «Алматы» и набрала в туре 15 очков из 15 возможных. В других матчах «Алтай» уверенно обыграл «Астану» — 3:0, а «Жетысу» нанес «Караганде» 15-е поражение подряд. Второе место в туре занял «Алтай» — 12 очков, третьим стал «Жетысу» с девятью набранными баллами.



В общей таблице чемпионата по итогам трех туров продолжает лидировать «Алтай», набравший 39 очков. Всего на один балл от лидера отстает «Иртыш-Казхром» (38 очков). Третьим идет «Жетысу» с 30-ю очками.



В чемпионате дублеров также лидируют молодежные составы упомянутых выше команд Национальной лиги. В заключительный день «Алтай-2», «Иртыш-Казхром-2» и «Жетысу-2» одержали синхронные победы. Общая победа в туре досталась «Алтаю-2», который также набрал максимальное количество очков — 15. Далее расположились «Иртыш-Казхром-2» (9 очков) и «КЭУК-Караганда» (6 очков). В общей таблице уверенно лидирует «Алтай-2», в активе которого 42 очка. Идущий вторым «Иртыш-Казхром» набрал 34 очка, «Жетысу-2» идет следом с 18-ю баллами.



Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд. Национальная лига. 3-й тур, Алматы. Результаты 26 декабря.

«Алматы» — «Иртыш-Казхром» 1:3 (19:25, 16:25, 25:21, 11:25)

«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:23, 25:7, 25:12)

«Астана» — «Алтай» 0:3 (18:25, 15:25, 12:25).



Чемпионат Казахстана среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет. 3-й тур, Алматы. Результаты 26 декабря.

«Алматиночка-Алматы» — «Иртыш-Казхром-2» 0:3 (22:25, 16:25, 14:25).

«Жетысу-2» — «КЭУК-Караганда» 3:1 (22:25, 25:17, 26:24, 25:23).

«Астана-2» — «Алтай-2» 0:3 (18:25, 19:25, 21:25).



Турнирное положение команд Национальной лиги по итогам 3-го тура:

1. «Иртыш-Казхром» — 15 очков

2. «Алтай» — 12

3. «Жетысу» — 9

4. «Алматы» — 6

5. «Астана» — 3

6. «Караганда» — 0.



Положение молодежных команд до 23-х лет по итогам 3-го тура:

1. «Алтай-2» — 15 очков

2. «Иртыш-Казхром-2» — 9

3. «КЭУК-Караганда» — 6

4. «Астана-2» — 6

5. «Астана-2» — 5

6. «Алматиночка-Алматы» — 4.



Общее положение среди женских команд Национальной лиги:

1. «Алтай» — 39

2. «Иртыш-Казхром» — 38

3. «Жетысу» — 30

4. «Алматы» — 18

5. «Астана» — 10

6. «Караганда» — 0.



Положение среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет:

1. «Алтай-2» — 42

2. «Иртыш-Казхром-2» — 34

3. «Жетысу» — 18

4. «Астана-2» — 15

5. «КЭУК-Караганда» — 14

6. «Алматиночка-Алматы» — 12.