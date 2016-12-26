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26 декабря 2016, 20:23 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

«Иртыш-Казхром» стал победителем третьего тура женской Национальной лиги

По итогам третьего тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги первое место занял «Иртыш-Казхром».

По итогам третьего тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги первое место занял Иртыш-<span class=error>Казхром</span>. Увеличить
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В заключительный игровой день павлодарская команда со счетом 3:1 обыграла «Алматы» и набрала в туре 15 очков из 15 возможных. В других матчах «Алтай» уверенно обыграл «Астану» — 3:0, а «Жетысу» нанес «Караганде» 15-е поражение подряд. Второе место в туре занял «Алтай» — 12 очков, третьим стал «Жетысу» с девятью набранными баллами.

В общей таблице чемпионата по итогам трех туров продолжает лидировать «Алтай», набравший 39 очков. Всего на один балл от лидера отстает «Иртыш-Казхром» (38 очков). Третьим идет «Жетысу» с 30-ю очками.

В чемпионате дублеров также лидируют молодежные составы упомянутых выше команд Национальной лиги. В заключительный день «Алтай-2», «Иртыш-Казхром-2» и «Жетысу-2» одержали синхронные победы. Общая победа в туре досталась «Алтаю-2», который также набрал максимальное количество очков — 15. Далее расположились «Иртыш-Казхром-2» (9 очков) и «КЭУК-Караганда» (6 очков). В общей таблице уверенно лидирует «Алтай-2», в активе которого 42 очка. Идущий вторым «Иртыш-Казхром» набрал 34 очка, «Жетысу-2» идет следом с 18-ю баллами.

Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд. Национальная лига. 3-й тур, Алматы. Результаты 26 декабря.
«Алматы» — «Иртыш-Казхром» 1:3 (19:25, 16:25, 25:21, 11:25)
«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:23, 25:7, 25:12)
«Астана» — «Алтай» 0:3 (18:25, 15:25, 12:25).

Чемпионат Казахстана среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет. 3-й тур, Алматы. Результаты 26 декабря.
«Алматиночка-Алматы» — «Иртыш-Казхром-2» 0:3 (22:25, 16:25, 14:25).
«Жетысу-2» — «КЭУК-Караганда» 3:1 (22:25, 25:17, 26:24, 25:23).
«Астана-2» — «Алтай-2» 0:3 (18:25, 19:25, 21:25).

Турнирное положение команд Национальной лиги по итогам 3-го тура:
1. «Иртыш-Казхром» — 15 очков
2. «Алтай» — 12
3. «Жетысу» — 9
4. «Алматы» — 6
5. «Астана» — 3
6. «Караганда» — 0.

Положение молодежных команд до 23-х лет по итогам 3-го тура:
1. «Алтай-2» — 15 очков
2. «Иртыш-Казхром-2» — 9
3. «КЭУК-Караганда» — 6
4. «Астана-2» — 6
5. «Астана-2» — 5
6. «Алматиночка-Алматы» — 4.

Общее положение среди женских команд Национальной лиги:
1. «Алтай» — 39
2. «Иртыш-Казхром» — 38
3. «Жетысу» — 30
4. «Алматы» — 18
5. «Астана» — 10
6. «Караганда» — 0.

Положение среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет:
1. «Алтай-2» — 42
2. «Иртыш-Казхром-2» — 34
3. «Жетысу» — 18
4. «Астана-2» — 15
5. «КЭУК-Караганда» — 14
6. «Алматиночка-Алматы» — 12.

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