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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28263410/
26 декабря 2016, 19:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка де ла Круc может сыграть за «Динамо» (Москва) в Кубке России

Новичок московского волейбольного «Динамо» доминиканка Бетания де ла Крус может сыграть в «Финале четырех» Кубка России, но все будет зависеть от ее физического состояния, заявил главный тренер москвичек Юрий Панченко.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Казани 27—28 декабря. Де ла Крус перешла в московское «Динамо» в понедельник.

«Постараемся, чтобы де ла Крус сыграла. Она провела тренировку в Казани. Посмотрим по ее состоянию. Она заменит Александру Црнцевич в составе “Динамо”. Мы можем оставить Александру на Лигу чемпионов. Переход был спонтанный, даже пока сложно комментировать», — сказал Панченко журналистам.

«Де ла Крус только вчера прилетела. Посмотрим, как она готова. Это игрок хорошего уровня, но посмотрим, какие у нее физические кондиции. Надеемся, что поможет нам в этом сезоне», — отметил тренер «Динамо».

По словам Панченко, в «Финале четырех» в Казани не сыграет блокирующая «Динамо» Юлия Морозова.

«Морозова получила травму голеностопа. Очень серьезную. Сложно сказать даты восстановления, но, к сожалению, она не успела залечить повреждение до финала Кубка России», — сказал Панченко.
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