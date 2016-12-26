Волейболистка «Протона» Алишева пропустит «Финал четырех» Кубка России

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Казани 27—28 декабря .

«Нелли Алишева пока не восстановилась после травмы. Она не сыграет в Казани. Есть микротравмы у других игроков», — сказал Кукушкин журналистам.

Соперником «Протона» в полуфинале будет казанское «Динамо», которое две недели назад обыграло саратовскую команду со счетом 3−0 в матче чемпионата страны.

«Мы всегда играем только на победу. Будем выходить на матч только с целью победить. А там игра покажет», — добавил главный тренер «Протона».