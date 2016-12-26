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26 декабря 2016, 18:54 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка «Протона» Алишева пропустит «Финал четырех» Кубка России

Волейболистка «Протона» Нелли Алишева не сыграет в «Финале четырех» Кубка России из-за проблем со здоровьем, заявил главный тренер саратовской команды Роман Кукушкин.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Казани 27—28 декабря.

«Нелли Алишева пока не восстановилась после травмы. Она не сыграет в Казани. Есть микротравмы у других игроков», — сказал Кукушкин журналистам.

Соперником «Протона» в полуфинале будет казанское «Динамо», которое две недели назад обыграло саратовскую команду со счетом 3−0 в матче чемпионата страны.

«Мы всегда играем только на победу. Будем выходить на матч только с целью победить. А там игра покажет», — добавил главный тренер «Протона».
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