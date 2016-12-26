Олимпийский чемпион Обмочаев возобновит карьеру в ВК «Белогорье» в январе 2017 года

В марте 2016 года московское «Динамо» расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом». С тех пор олимпийский чемпион Лондона оставался без игровой практики. Ближайший матч «Белогорье» проведет 8 января 2017 года дома против уфимского «Урала» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Мы заявляем Лешу (Обмочаева) за “Белогорье”, он будет играть за нас после Нового года, — сказал Шипулин агентству “Р-Спорт”. — Остались формальности. Главное, что мы достигли договоренности. Возможно, уже в первом матче в январе Обмочаев сможет сыграть за “Белогорье”. Мы надеемся, что и Леше поможем в жизни. Нельзя оставлять олимпийских чемпионов без внимания. Думаю, и клубу поможем, и Леше, но только при взаимном и строгом понимании ответственности. Леша занимается с нашей командой. Он уже в нормальной форме, все в порядке».

Алексей Обмочаев — трижды обладатель Суперкубка России, победитель Лиги чемпионов-2011/12, Кубка ЕКВ (2014/15), Универсиады (2011), двукратный чемпион России, три раза принимал участие в Матчах звезд российской Суперлиги.