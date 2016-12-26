Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28260389/
26 декабря 2016, 15:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин не имеет призового фонда

КАЗАНЬ, 26 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд в Казани не имеет призового фонда, рассказал агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

«Финал четырех» Кубка России среди женщин пройдет в Казани 27—28 декабря, и его участниками станут московское и казанское «Динамо», «Протон» из Саратовской области и «Енисей» из Красноярска. Призовой фонд мужского «Финала шести» Кубка России, который прошел в Сургуте в середине декабря, составлял 10 миллионов рублей.

«Призового фонда у “Финала четырех” Кубка России среди женщин не будет, но это нормальная ситуация», — сказал Фадеев по телефону.

Победитель Кубка России среди женских команд завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года