ВФВ: «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин не имеет призового фонда

«Финал четырех» Кубка России среди женщин пройдет в Казани 27—28 декабря , и его участниками станут московское и казанское «Динамо», «Протон» из Саратовской области и «Енисей» из Красноярска. Призовой фонд мужского «Финала шести» Кубка России, который прошел в Сургуте в середине декабря, составлял 10 миллионов рублей.

«Призового фонда у “Финала четырех” Кубка России среди женщин не будет, но это нормальная ситуация», — сказал Фадеев по телефону.

Победитель Кубка России среди женских команд завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18.