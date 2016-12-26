ВФВ: «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин не имеет призового фонда
КАЗАНЬ, 26 дек —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд в Казани не имеет призового фонда, рассказал агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.
«Финал четырех» Кубка России среди женщин пройдет в Казани
«Призового фонда у “Финала четырех” Кубка России среди женщин не будет, но это нормальная ситуация», — сказал Фадеев по телефону.
Победитель Кубка России среди женских команд завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18.
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