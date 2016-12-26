Александр Яременко: «Зенит»? Нет команды, которую невозможно обыграть

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), курирующий мужские команды, подвел итоги первого круга мужской Суперлиги Алекно в России не проигрывает.

В воскресенье завершился 13-й тур, а вместе с ним — и первая половина мужского чемпионата России. Безусловный лидер турнира — казанский «Зенит», команда, не потерпевшая ни одного поражения и отдавшая соперникам лишь четыре сета.

— По сравнению с концовкой прошлого чемпионата России, начало нынешнего сезона получилось не таким ярким, — признал Яременко. — Причем я говорю не о накале, а именно о волейбольной составляющей. Показалось, что уровень игры просел. Ошибок в каждой встрече было очень много. Конечно, это настораживало. Но ситуация стала стабилизироваться. Команды, которые должны показывать хороший волейбол, начинают делать это. Качественный уровень растет.

— С чем связано такое положение дел?

— С тем, что нынешний сезон начался сразу после Олимпиады. Команды не имели возможности полноценно подготовиться к нему. Форму клубы набирают обороты прямо по ходу пьесы. Это же происходит в европейских национальных чемпионатах, в частности, в итальянском.

— Сейчас поводов для беспокойств нет?

— Вызывает опасение череда травм молодых спортсменов. Очень не хотелось бы, чтобы проблемы со здоровьем помешали им проявить себя в этом сезоне. Я говорю о Дмитрии Волкове, много пропустил Илья Власов, сейчас вынужден лечить колено Виктор Полетаев.

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— «Зенит» продолжает доминировать в Суперлиге. Что делать с этим остальным командам?

— Иногда кажется, что «Зенит» в российском чемпионате никому не обыграть. Но некоторые матчи показывают, что при грамотной постановке игры бороться с казанским суперклубом можно. Вспомнить хотя бы недавний полуфинал Кубка России — динамовцы в двух партиях проиграли лишь два очка. Возможно, им не хватило стабильности или какой-то изюминки. Наверное, тренерам стоит думать не о том, какой сильный «Зенит», а о том, что в волейболе нет команды, обыграть которую невозможно. Просто нужно подобрать ключики.

— Но пока в отношении «Зенита» это никому не удается. Не боитесь, что в волейболе будет такая же история, как в баскетболе, где из года в год ЦСКА ставит одну задачу — побеждать в Евролиге? А первое место в чемпионате России воспринимается как само собой разумеющееся.

— Не думаю. А такой отрыв «Зенита» на старте чемпионата можно объяснить тем, что главной задачей команды на этот сезон была победа в клубном чемпионате мира. Он проходил осенью, поэтому и работа строилась так, чтобы выйти на пик формы раньше. У других клубов цели другие — Кубок России и решающие игры Суперлиги и еврокубков. Может быть, именно поэтому на сегодняшний день такой отрыв Казани от всех остальных.

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— После того, как «Динамо» возглавил Юрий Маричев, команда не потерпела в Суперлиге ни одного поражения…

— «Динамо» — сама по себе команда неплохая. И до тренерских перестановок они хоть и проиграли две игры на старте, но потом три подряд выиграли. При этом Маричев, конечно, большой специалист. Но я бы не сказал, что его приход кардинально поменял команду. Да, «Динамо» не удалось сразу включить обороты. Но это не критично. Сравните их игры с «Зенитом» в Суперкубке и полуфинале Кубка России — это две огромные разницы.

— До сих пор трясет «Белогорье». Тоже постолимпийский синдром?

— У него его быть не может, поскольку из Белгорода в Рио ездил только Сергей Тетюхин. На мой взгляд, «Белогорье» испытывает кадровые проблемы. Возрастные игроки не могут каждую игру проводить на стабильно высоком уровне. Молодой связующий, на которого делали ставку, пока, похоже, не готов к уровню Суперлиги. Да и частные тренерские смены не идут на пользу. Белгород сейчас в поиске, отсюда и такая картина игры.

— Есть клубы, которые по-хорошему вас порадовали?

— «Локомотив» приятно удивил тем, что лишившись звезд, старается комбинировать против любой команды. Их игра построена на вещах, которые нравятся зрителю. Если раньше были Павел Мороз, Камеха Ореоль, Санчес Божулев — и ставка на силовой волейбол, то сейчас мы видим ровный коллектив с симпатичной игрой. И это интересно. От «Факела» я ждал большего. Но есть объективные причины. Надеюсь, что во втором круге травмы отстанут от молодых ребят, и они проявят с наилучшей стороны. Это же касается и «Кузбасса», где очень громко заявила о себе связка Панков-Полетаев.

Чемпионат России. Мужчины. 13-й тур.