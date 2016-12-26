Результаты четвертого игрового дня второго тура чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги
В двух городах Казахстана продолжаются игры второго тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.
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Игры
Чемпионат Казахстана по волейболу. Мужчины, Высшая лига. 2-й тур.
Результаты 25 декабря.
«ТНК «Казхром-2» — «Атырау-2» 1:3 (21:25, 21:25, 25:18,22:25)
«Актобе» — «Мангыстау» 3:2 (19:25, 25:20, 26:24, 23:25, 15:11)
«Женис-Есиль-СК» — «Динамо-Костанай» 3:1 (25:20, 29:31, 25:14, 25:18).
«Жетысу-Жастар» — «КазНАУ-Алматы» 3:0 (25:17, 29:27, 25:18)
«Алтай-2» — «Динамо-Казыгурт» 2:3 (19:25, 19:25, 25:21, 26:24, 15:17)
«Кайсар» — «Тараз-2» 0:3 (19:25, 13:25, 22:25).
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