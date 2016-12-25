Маричев: Большое желание молодых игроков ВК «Факел» компенсирует недостаток опыта

Московский клуб в воскресенье на своей площадке победил «Факел» в матче чемпионата России в четырех сетах -27:25, 25:18, 24:26, 25:22. Новоуренгойская команда имеет после 13 игр 7 побед и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Динамо» (11 побед) занимает второе место.

«Первую партию как всегда начинали очень тяжело, но ребята молодцы — вытащили ее. Все шло к 3−0, но в середине третьей партии сделали много своих ошибок, дали возможность сопернику выиграть партию. Потом мы собрались, показали свою игру, довели матч до победы. Думаю, опыт сказался. То, что в “Факеле” есть много молодых игроков, является плюсом, потому что у них есть огромное желание, и оно компенсирует недостаток опыта. С такими командами всегда тяжело играть, они сильно хотят показать себя», — сказал Маричев.

В Суперлиге наступает короткая пауза, чемпионат возобновится 8 января. В этот день «Динамо» вновь ждет игра с «Факелом», но уже в Новом Уренгое.

«Середину чемпионата команда довольно хорошо провела. Сейчас, к концу первого круга, пошел небольшой спад, но у нас сейчас небольшой перерыв, за это время мы надеемся это исправить. Думаю, дома с “Факелом” будем намного тяжелее играть, надо будет серьезно готовиться к ним. В Новом Уренгое будет непросто», — резюмировал тренер.