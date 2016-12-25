Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28252617/
25 декабря 2016, 21:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Чутчев: ВК «Факел» не хватало Власова, и в игре с «Динамо» его участие помогло

Волейболистам «Факела» ранее не хватало присутствия игрока команды Ильи Власова, но его выход на площадку в матче с московским «Динамо» помог клубу, заявил главный тренер новоуренгойцев Игорь Чутчев.

В воскресенье в Москве «Динамо» переиграло «Факел» в четырех сетах — 27:25, 25:18, 24:26, 25:22. Власов пропустил порядка двух месяцев из-за травмы.

«Если учесть, что Илья до этого тренировался, фактически, только на одной тренировке, сегодня он очень хорошо сыграл. Разумеется, у него еще не оптимальные кондиции, взаимодействие не всегда получалось, где-то не хватало физики, но он в порядке, рвется в бой. Нам его не хватало в предыдущих играх. Думаю, сегодня его появление на площадке нам помогло: он хорошо сыграл в атаке, надеюсь, он только будет прибавлять, и тот Власов, которого мы знаем, скоро вернется», — сказал Чутчев журналистам.

Он отметил, что в воскресном матче «Факел» был в качестве аутсайдера. «Динамо» — сильная и опытная команда, мы ставили задачу поиграть в волейбол в свое удовольствие, и это получилось. «Динамо» выше классом, в составе имеет более опытных игроков, они меньше ошибаются в сложных моментах. Результат определили как раз наши ошибки в простых вещах — таких, как доводка, передача. Мы дадим им бой еще в следующем туре, — резюмировал тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Маричев: Большое желание молодых игроков ВК «Факел» компенсирует недостаток опыта

Большое желание победить и показать себя у молодых игроков новоуернгойского «Факела» компенсирует недостаток их опыта, против таких команд всегда непросто играть, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года