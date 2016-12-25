Чутчев: ВК «Факел» не хватало Власова, и в игре с «Динамо» его участие помогло
Волейболистам «Факела» ранее не хватало присутствия игрока команды Ильи Власова, но его выход на площадку в матче с московским «Динамо» помог клубу, заявил главный тренер новоуренгойцев Игорь Чутчев.
В воскресенье в Москве «Динамо» переиграло «Факел» в четырех сетах — 27:25, 25:18, 24:26, 25:22. Власов пропустил порядка двух месяцев
«Если учесть, что Илья до этого тренировался, фактически, только на одной тренировке, сегодня он очень хорошо сыграл. Разумеется, у него еще не оптимальные кондиции, взаимодействие не всегда получалось,
Он отметил, что в воскресном матче «Факел» был в качестве аутсайдера. «Динамо» — сильная и опытная команда, мы ставили задачу поиграть в волейбол в свое удовольствие, и это получилось. «Динамо» выше классом, в составе имеет более опытных игроков, они меньше ошибаются в сложных моментах. Результат определили как раз наши ошибки в простых вещах — таких, как доводка, передача. Мы дадим им бой еще в следующем туре, — резюмировал тренер.
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