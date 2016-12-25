Саммелвуо: Уровень волейбола не был высоким ни у «Кузбасса», ни у «Локомотива»

«Я думаю, что сегодня уровень волейбола не был высоким ни у нас, ни у “Локомотива”. Они были чуть лучше нас и выиграли. Конечно, в первых двух партиях мы допустили огромное количество ошибок. Показали слабую эффективность в атаке. В третьей партии дела шли чуть получше, но этого всё равно не хватило. Поздравляю “Локомотив” с победой», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Локомотива».