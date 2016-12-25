«Обо всём говорить не хочется, надо будет разобраться, почему так получилось. Победа была необходима. Почему не получилось — разберёмся и сделаем правильные выводы. В любом случае подобные игры нас не красят, мы только теряем, не добавляем.



Могу сказать, что одна из причин поражения — отсутствие на площадке Александра Чефранова. Он восстанавливается после небольшого повреждения, к первой игре в Кубке ЕКВ будет готов. Нового года у команды не будет, единственный выходной — 31 декабря. 1 января начинаем работать, а уже пятого числа нас ждёт первая игра против “Олимпиакоса” в Греции», — цитирует Кондусова официальный сайт «Газпрома-Югра».