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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28252538/
25 декабря 2016, 21:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Кондусов: Нового года у «Газпрома-Югра» не будет, выходной только один — 31-го

Тренер ВК «Газпром-Югра» Владимир Кондусов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо-ЛО» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Обо всём говорить не хочется, надо будет разобраться, почему так получилось. Победа была необходима. Почему не получилось — разберёмся и сделаем правильные выводы. В любом случае подобные игры нас не красят, мы только теряем, не добавляем.

Могу сказать, что одна из причин поражения — отсутствие на площадке Александра Чефранова. Он восстанавливается после небольшого повреждения, к первой игре в Кубке ЕКВ будет готов. Нового года у команды не будет, единственный выходной — 31 декабря. 1 января начинаем работать, а уже пятого числа нас ждёт первая игра против “Олимпиакоса” в Греции», — цитирует Кондусова официальный сайт «Газпрома-Югра».
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