«Алтай» и «Иртыш-Казхром» уходят в отрыв

После дня отдыха, матчи третьего тура возобновились. По итогам четвертого игрового дня «Астана» обыграла «Караганду», а «Алтай» был сильнее «Алматы». Центральным матчем дня стало противостояние «Иртыш-Казхрома» и «Жетысу». Команде из алматинской области нужна было только победа, чтобы сократить отрыв от лидеров. Игра получилась упорной, ив четырех партиях победа досталась павлодарскому клубу.



Таким образом, «Алтай» (36 очков) и «Иртыш-Казхром» (35 очков) еще больше увеличили отрыв от идущего третьим «Жетысу» (27 очков). В нижней части турнирной таблицы также все без изменений — четвертым идет «Алматы» (18 очков), на пятом месте «Астана» (10 очков) и замыкает таблицу «Караганда» (0 очков).



В первенстве молодежных команд результаты совпали с игровым днем Национальной лиги. Победы отпраздновали «Алтай-2», «Иртыш-Казхром-2» и «Астана-2».



Матчи третьего тура завершатся 26 декабря.



Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд. Национальная лига. 3-й тур, Алматы. Результаты 25 декабря.

«Караганда» — «Астана» 0:3 (16:25, 23:25, 18:25)

«Иртыш-Казхром» «Жетысу» 3:1 (26:24, 25:22, 21:25, 25:13)

«Алматы» — «Алтай» 0:3 (18:25, 12:25, 15:25).



Чемпионат Казахстана среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет. 3-й тур, Алматы. Результаты 25 декабря.

«КЭУК-Караганда» — «Астана-2» 1:3 (25:21, 20:25, 14:25, 23:25)

«Иртыш-Казхром-2» — «Жетысу-2» 3:0 (25:22, 25:16, 25:17)

«Алматиночка-Алматы» — «Алтай-2» 0:3 (26:28, 17:25, 24:26).



Общее положение среди женских команд Национальной лиги:

1. «Алтай» — 36 очков

2. «Иртыш-Казхром» — 35

3. «Жетысу» — 27

4. «Алматы» — 18

5. «Астана» — 10

6. «Караганда» — 0.



Положение среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет:

1. «Алтай-2» — 39 очков

2. «Иртыш-Казхром-2» — 31

3. «Жетысу» — 15

4. «Астана-2» — 15

5. «КЭУК-Караганда» — 14

6. «Алматиночка-Алматы» — 12.