«Динамо-ЛО» в гостях одержало верх над «Газпромом-Югра»

Хозяева площадки уверенно выиграли первую партию, но затем гости перехватили инициативу и добились успеха в четырёх сетах. Для «Динамо-ЛО», очень неудачно начавшего чемпионат, эта победа стала третьей подряд.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 13-й тур



«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (25:16, 23:25, 19:25, 21:25).