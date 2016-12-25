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25 декабря 2016, 18:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Динамо-ЛО» в гостях одержало верх над «Газпромом-Югра»

В матче 13-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Динамо-ЛО» одержало выездную победу над «Газпромом-Югра» из Сургута.

Хозяева площадки уверенно выиграли первую партию, но затем гости перехватили инициативу и добились успеха в четырёх сетах. Для «Динамо-ЛО», очень неудачно начавшего чемпионат, эта победа стала третьей подряд.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 13-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (25:16, 23:25, 19:25, 21:25).
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