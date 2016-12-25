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25 декабря 2016, 13:11 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» усилилось доминиканской доигровщицей де ла Круз

Московское «Динамо» подписало контракт с доминиканской доигровщицей Бетанией де ла Круз, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

29-летняя волейболистка полностью пропустила прошлый сезон из-за тяжёлой травмы плеча.

В сезоне-2014/15 Бетания выступала за турецкий «Экзачибаши», а ранее играла в чемпионате Южной Кореи и у себя на родине, в Доминиканской республике.

На данный момент бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. В Лиге чемпионов «Динамо» выиграло в первом туре группового этапа у румынской «Альбы».
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