Московское «Динамо» усилилось доминиканской доигровщицей де ла Круз

29-летняя волейболистка полностью пропустила прошлый сезон из-за тяжёлой травмы плеча.



В сезоне-2014/15 Бетания выступала за турецкий «Экзачибаши», а ранее играла в чемпионате Южной Кореи и у себя на родине, в Доминиканской республике.



На данный момент бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. В Лиге чемпионов «Динамо» выиграло в первом туре группового этапа у румынской «Альбы».