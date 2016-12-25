Московское «Динамо» усилилось доминиканской доигровщицей де ла Круз
Московское «Динамо» подписало контракт с доминиканской доигровщицей Бетанией де ла Круз, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
29-летняя волейболистка полностью пропустила прошлый сезон
В сезоне-2014/15 Бетания выступала за турецкий «Экзачибаши», а ранее играла в чемпионате Южной Кореи и у себя на родине, в Доминиканской республике.
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