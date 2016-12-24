Милан Челич подписал контракт с белградским «Партизаном»

По условиям соглашения, Челич может покинуть команду, если получит предложение от зарубежного клуба.



Милан вполне может воспользоваться этой опцией в контракте — он не из тех игроков, который любят подолгу засиживаться на месте. В прошлом году Челич выступал за «Монтес Кларос Волей» из Бразилии. Также за последние три сезона он играл в черногорской «Будванска Ривьера» и турецком «Токат Плевне».