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24 декабря 2016, 22:58 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Милан Челич подписал контракт с белградским «Партизаном»

Сербский блокирующий Милан Челич подписал контракт с белградским «Партизаном», сообщает World of Volley.

По условиям соглашения, Челич может покинуть команду, если получит предложение от зарубежного клуба.

Милан вполне может воспользоваться этой опцией в контракте — он не из тех игроков, который любят подолгу засиживаться на месте. В прошлом году Челич выступал за «Монтес Кларос Волей» из Бразилии. Также за последние три сезона он играл в черногорской «Будванска Ривьера» и турецком «Токат Плевне».
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