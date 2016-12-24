Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28246676/
24 декабря 2016, 22:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Организаторы Игр-2020 никак не определятся с местом для волейбольного турнира

Несмотря на то, что до Олимпийских Игр — 2020 в Токио осталось менее четырёх лет, организаторы до сих пор не могут решить, строить ли новый дворец спорта, который примет в том числе и волейбольные матчи, сообщает World of volley.

Несколько дней назад первая в истории женщина-губернатор Токио Юрико Коикэ сказала, что согласно первоначальному плану будет построена «Ариакэ Арена», но по значительно сниженной цене. Кроме волейбола, новый объект сможет принять баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон. Предварительно для проведения волейбольного турнира Игр хотели использовать «Йокогама Арена», японская ассоциация волейбола и Йокогамского городского управление опротестовали такое решение, и это предложение было отклонено.

Коикэ надеется, что после Игр-2020 «Ариакэ Арена» может быть использована для других видов спорта и мероприятий и останется в наследство Японии, чтобы напоминать об Олимпиаде. Однако по последним новостям строительство волейбольной арены вновь оспаривается в связи с тем, что в Токио много спортивных объектов, где можно проводить волейбольные соревнования.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена