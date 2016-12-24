Организаторы Игр-2020 никак не определятся с местом для волейбольного турнира

Несколько дней назад первая в истории женщина-губернатор Токио Юрико Коикэ сказала, что согласно первоначальному плану будет построена «Ариакэ Арена», но по значительно сниженной цене. Кроме волейбола, новый объект сможет принять баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон. Предварительно для проведения волейбольного турнира Игр хотели использовать «Йокогама Арена», японская ассоциация волейбола и Йокогамского городского управление опротестовали такое решение, и это предложение было отклонено.



Коикэ надеется, что после Игр-2020 «Ариакэ Арена» может быть использована для других видов спорта и мероприятий и останется в наследство Японии, чтобы напоминать об Олимпиаде. Однако по последним новостям строительство волейбольной арены вновь оспаривается в связи с тем, что в Токио много спортивных объектов, где можно проводить волейбольные соревнования.