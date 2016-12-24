Организаторы Игр-2020 никак не определятся с местом для волейбольного турнира
Несмотря на то, что до Олимпийских Игр — 2020 в Токио осталось менее четырёх лет, организаторы до сих пор не могут решить, строить ли новый дворец спорта, который примет в том числе и волейбольные матчи, сообщает World of volley.
Несколько дней назад первая в истории
Коикэ надеется, что после Игр-2020 «Ариакэ Арена» может быть использована для других видов спорта и мероприятий и останется в наследство Японии, чтобы напоминать об Олимпиаде. Однако по последним новостям строительство волейбольной арены вновь оспаривается в связи с тем, что в Токио много спортивных объектов, где можно проводить волейбольные соревнования.
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