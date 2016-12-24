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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28246247/
24 декабря 2016, 19:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Либеро Обмочаев может пополнить состав «Белогорья»

Олимпийский чемпион Игр-2012 по волейболу, российский либеро Алексей Обмочаев ведёт переговоры с командой «Белогорье» из Белгорода, сообщает World of Volley.

В марте 2016 года Алексей Обмочаев был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины: волейболист пропускал тренировки, вёл себя неподобающим образом. Ходили слухи, что он употребляет запрещённые вещества. Вообще 2016 год сложился для Обмочаева не слишком удачно. Кроме неприятностей в карьере, был ещё развод с волейболисткой Наталией Гончаровой. Теперь всё вроде бы позади, и Обмочаев уже две недели тренируется с «Белогорьем». Тренер команды Александр Косарев пока не комментирует эту информацию.
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