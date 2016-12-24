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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28244117/
24 декабря 2016, 13:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Вербов и Кротков посетили детский реабилитационный центр «Солнечный»

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов и Валентин Кротков уже в третий раз встретились с первоклассниками детского реабилитационного центра «Солнечный».

Казанские волейболисты и малыши познакомились во время социального фотопроекта, приуроченного к Всемирному дню детей с детским церебральным параличом.

Ребята встретили Вербова и Кроткова рассказами новогодних стихов, рассказами о достижениях в спорте и учёбе. Волейболисты, в свою очередь, пообещали, что дружба с учениками «Солнечного» обязательно перетечёт в 2017 год.

«В “Солнечный” я приезжаю уже во второй раз. В первый раз было намного сложнее, ведь тогда я впервые в жизни посетил подобный центр. Кажется, до этого момента мне не хватало каких-то внутренних сил для похода сюда в гости. Конечно, всегда хочется сделать приятное детям — увидеть то, как они улыбаются, смеются. Это непередаваемые ощущения, которые сложно передать словами. При этом в нашей поездке нет ничего сложного, тем более, что дети рады любым гостям, которые к ним приходят. Хотелось бы, чтобы больше людей интересовалось такими центрами, чтобы они приходили к детям. Ведь подобные встречи для них огромная мотивация двигаться дальше, развиваться и становиться увереннее в себе», — приводит слова Кроткова официальный сайт клуба.
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