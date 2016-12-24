Вербов и Кротков посетили детский реабилитационный центр «Солнечный»
Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов и Валентин Кротков уже в третий раз встретились с первоклассниками детского реабилитационного центра «Солнечный».
Казанские волейболисты и малыши познакомились во время социального фотопроекта, приуроченного к Всемирному дню детей с детским церебральным параличом.
Ребята встретили Вербова и Кроткова рассказами новогодних стихов, рассказами о достижениях в спорте и учёбе. Волейболисты, в свою очередь, пообещали, что дружба с учениками «Солнечного» обязательно перетечёт в 2017 год.
«В “Солнечный” я приезжаю уже во второй раз. В первый раз было намного сложнее, ведь тогда я впервые в жизни посетил подобный центр. Кажется, до этого момента мне не хватало
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter