Вербов и Кротков посетили детский реабилитационный центр «Солнечный»

Казанские волейболисты и малыши познакомились во время социального фотопроекта, приуроченного к Всемирному дню детей с детским церебральным параличом.



Ребята встретили Вербова и Кроткова рассказами новогодних стихов, рассказами о достижениях в спорте и учёбе. Волейболисты, в свою очередь, пообещали, что дружба с учениками «Солнечного» обязательно перетечёт в 2017 год.



«В “Солнечный” я приезжаю уже во второй раз. В первый раз было намного сложнее, ведь тогда я впервые в жизни посетил подобный центр. Кажется, до этого момента мне не хватало каких-то внутренних сил для похода сюда в гости. Конечно, всегда хочется сделать приятное детям — увидеть то, как они улыбаются, смеются. Это непередаваемые ощущения, которые сложно передать словами. При этом в нашей поездке нет ничего сложного, тем более, что дети рады любым гостям, которые к ним приходят. Хотелось бы, чтобы больше людей интересовалось такими центрами, чтобы они приходили к детям. Ведь подобные встречи для них огромная мотивация двигаться дальше, развиваться и становиться увереннее в себе», — приводит слова Кроткова официальный сайт клуба.