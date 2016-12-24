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24 декабря 2016, 0:10 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бошкович и Ивович — лучшие волейболисты 2016 года в Сербии

Федерация волейбола Сербии назвала лучших игроков 2016 года.

Ими стали диагональная турецкого клуба «Экзачибаши» Тияна Бошкович и доигровщик польской «Ресовии» Марко Ивович.

19-летняя Бошкович ранее два раза подряд признавалась лучшей молодой волейболисткой Сербии. Женская сборная Сербии в 2016 году завоевала серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ивович в 2016 году был признан самым ценным игроком (MVP) Мировой лиги, которую впервые в истории выиграла мужская сборная Сербии, сообщает World of Volley.
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