Бошкович и Ивович — лучшие волейболисты 2016 года в Сербии
Федерация волейбола Сербии назвала лучших игроков 2016 года.
Ими стали диагональная турецкого клуба «Экзачибаши» Тияна Бошкович и доигровщик польской «Ресовии» Марко Ивович.
19-летняя Бошкович ранее два раза подряд признавалась лучшей молодой волейболисткой Сербии. Женская сборная Сербии в 2016 году завоевала серебро на Олимпийских играх в
Ивович в 2016 году был признан самым ценным игроком (MVP) Мировой лиги, которую впервые в истории выиграла мужская сборная Сербии, сообщает World of Volley.
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