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23 декабря 2016, 21:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Итальянский волейболист сдал положительный допинг-тест на кокаин

Первая палата итальянского Национального антидопингового трибунала временно отстранила 36-летнего блокирующего «Монцы» Марчелло Форни из-за положительного результата допинг-пробы волейболиста, взятой после матча итальянской серии А1 между «Монцей» и «Пьяченцей», сыгранного 4 декабря.

В пробе Форни обнаружены продукты распада кокаина, сообщает World of Volley.

После информации о положительной допинг-пробе «Монца» приняла решение немедленно расторгнуть контракт со спортсменом, так как его поведение не соответствует принципам и ценностям клуба и противоречит подписанному контракту. Также «Монца» обдумает возможное обращение в суд на игрока, чтобы взыскать ущерб, причинённый его поведением.
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