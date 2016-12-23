Итальянский волейболист сдал положительный допинг-тест на кокаин
Первая палата итальянского Национального антидопингового трибунала временно отстранила 36-летнего блокирующего «Монцы» Марчелло Форни
из-за положительного результата допинг-пробы волейболиста, взятой после матча итальянской серии А1 между «Монцей» и «Пьяченцей», сыгранного 4 декабря.
В пробе Форни обнаружены продукты распада кокаина, сообщает World of Volley.
После информации о положительной
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