Итальянский волейболист сдал положительный допинг-тест на кокаин

В пробе Форни обнаружены продукты распада кокаина, сообщает World of Volley.



После информации о положительной допинг-пробе «Монца» приняла решение немедленно расторгнуть контракт со спортсменом, так как его поведение не соответствует принципам и ценностям клуба и противоречит подписанному контракту. Также «Монца» обдумает возможное обращение в суд на игрока, чтобы взыскать ущерб, причинённый его поведением.