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23 декабря 2016, 19:42 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стартовый матч ЧЕ-2017 по волейболу пройдёт на Национальном стадионе Варшавы

24 августа 2017 года церемония открытия и стартовый матч чемпионата Европы—2017 по волейболу в Польше пройдут на Национальном стадионе в Варшаве.

Стадион станет главной ареной волейбольных соревнований во второй раз в истории. Впервые официальный матч международного турнира на первенство по волейболу проходил на футбольном стадионе 30 августа 2014 года. Это был стартовый матч чемпионата мира-2014.

По словам организаторов, к началу континентального первенства будут построены дополнительные трибуны вместимостью около 8000 человек, что позволит побить рекорд посещаемости волейбольного матча, так как его смогут увидеть на арене более 70 000 болельщиков.

«Я смотрел чемпионат мира и церемонию открытия по телевидению, я был действительно впечатлён мероприятием. Это было незабываемое шоу. Теперь мне представится честь принимать участие в такой церемонии, таком матче. Это отличная идея для популяризации волейбола», — приводит слова нового главного тренера сборной Польши Фердинандо де Джорджи World of Volley.
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